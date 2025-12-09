Si è disputata ieri sera la seconda semifinale del Torneo Clausura 2025. Al termine della gara tra Gimnasia ed Estudiantes si sono verificati degli scontri tra i tifosi del Lobo e la polizia. 12 i feriti tra gli agenti, 23 i tifosi arrestati.

La seconda semifinale tra Gimnasia la Plata ed Estudiantes non ha vissuto di grande tensione solo in campo, 7 ammoniti, ma anche fuori dal campo. Al termine del match si sono infatti verificati infatti diversi scontri fuori dallo stadio quando alcuni sostenitori del Gimnasia hanno lanciato sassi contro gli agenti. La polizia ha dovuto reprimere la rivolta del tifo di casa con l’utilizzo di proiettili di gomma. Secondo quanto confermato dall’Aprevide, sono 23 i tifosi arrestati e 12 gli agenti feriti. Verranno inoltre analizzate tutte le telecamere per verificare altri eventuali colpevoli. Non solo nei dintorni dello stadio, in centro città ci sono stati poi scontri con i sostenitori dell’Estudiantes che stavano festeggiando.

Gimnasia-Estudiantes, scontri post-partita: 12 feriti, 23 i tifosi arrestati

Dopo la vittoria in campo dell’Estudiantes 0-1 in casa del Gimnasia La Plata, i tifosi del Lobo si sono scontrati con la polizia all’esterno dello stadio. Alcuni tifosi hanno infatti iniziato a lanciare sassi nella direzione di una parte degli agenti di polizia all’esterno dell’impianto. L’accaduto ha dato vita ad alcuni scontri tra le due parti con gli agenti sono dovuti ricorrere all’utilizzo di proiettili di gomma per placare la tifoseria del Gimnasia. Secondo quanto confermato dall’Aprevide, ci sarebbero stati 23 arresti tra la tifoseria di casa. I responsabili verranno identificati tramite l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza. Sono 12 gli agenti rimasti feriti nell’accaduto.

Non solo all’esterno dello stadio perché anche in centro città si sono verificati disordini tra la tifoseria del Gimnasia in questo caso e quella dell’Estudiantes che stava festeggiando il passaggio del turno e la qualificazione alla finale. Da segnalare poi anche quanto accaduto prima della partita quando un tifoso del Gimnasia è caduto dalla Tribuna Centenario. Il tifoso ha ricevuto immediatamente il soccorso dei sanitari ed è stato trasportato all’ospedale San Martin de La Plata. Secondo quanto riportato da una fonte ufficiale, sarebbe caduto da circa 15 metri. Secondo quanto comunicato, i primi esami avrebbero confermato fratture agli arti superiori e un grave trauma encefalo cranico (TEC).

🇦🇷 Quilombo en la cancha de Gimnasia después del clásico Platense. La policía le tiró balas de goma a los hinchas del Lobo. Un policía terminó herido. pic.twitter.com/PNhAjrOJIk — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) December 9, 2025

La partita

Il match tra Gimnasia la Plata ed Estudiantes, Clasico de La Plata, valevole per la seconda semifinale del Torneo Clausura 2025, ha visto trionfare la formazione di Eduardo Dominguez, i Pincha per 0-1. La rete che ha deciso la gara è stata segnata da Tiago Palacios al 62′ minuto, su assist di Cetré. Un percorso perfetto quello dell’Estudiantes in questa fase finale che con tre successi di misura, 0-1, contro Rosario Central, Central Cordoba e Gimnasia si è guadagnato l’accesso alla finale dove affronterà il Racing Club.

L’Academia ha eliminato River Plate, Tigre e Boca Jrs. La gara tra Gimnasia ed Estudiantes non è stata spettacolare, la tensione e la tattica l’hanno fatta da padroni. Decisivo oltre Tiago Palacios, secondo gol nelle fasi finali, dopo quello al Central Cordoba, anche Muslera. L’ex portiere di Lazio e Galatasaray ha salvato nel primo tempo su un cross deviato di Panaro, quello che poteva essere il possibile gol dell’1-0 per il Gimnasia. Ora la finale del Torneo Clausura, Racing-Estudiantes. La vincente affronterà poi il Platense nel Trofeo de Campeones.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

La finale

La finale del Torneo Clausura vedrà affrontarsi il Racing di Gustavo Costas e l’Estudiantes di Eduardo Dominguez, due delle formazioni più competitive dell’intero panorama del calcio argentino. Il match è attualmente fissato per le 21.00 locali, l’1.00 di notte qui in Italia tra il 13 e il 14, sabato e domenica. Orario attualmente confermato dal sito della Liga Profesional ma per il quale si attende l’ok definitivo delle autorità di governo. Il match potrebbe essere anche anticipato per questioni di ordine pubblico.

La gara è attualmente fissata all’Estadio Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero, anche se in Argentina si sta discutendo anche sul luogo dove disputarla. Difficile pensare però ad un cambio di Stadio. Da oggi, infatti, sarà attiva la vendita dei biglietti, questa la comunicazione: “La vendita dei biglietti per entrambe le tifoserie avverrà tramite deportick.com. Martedì 9 alle ore 18:00 inizierà la prevendita esclusiva per i clienti di Naranja X. Mercoledì 10, sempre dalle ore 18:00, inizierà la vendita dei biglietti per i soci dei club. In caso di biglietti rimanenti, verrà comunicata tempestivamente la vendita per i non soci“.