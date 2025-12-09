Moncalieri, frasi sessiste contro l’arbitro donna – VIDEO

Il mondo del calcio italiano deve registrare un nuovo caso di sessismo: è accaduto nella Serie C femminile, dove un arbitro donna è stato bersagliato da alcune frasi becere. Spettacolo nella partita conclusasi 4-3 fra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, ma il tutto è rovinato da ciò che accade sugli spalti.

La partita di Coppa Italia di Serie C femminile tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, ricca di gol e conclusa 4-3 per le padrone di casa, è stata macchiata da un episodio spiacevole che nulla ha a che fare con lo sport. Nonostante lo spettacolo in campo, il vero tema della giornata è diventato un insulto sessista rivolto all’arbitra.

Insulti sessisti all’arbitra: “Vai a lavare i piatti”. Il video

Il fattaccio è accaduto alla mezz’ora del primo tempo della sfida fra Moncalieri Women e Pro Palazzolo. Subito dopo il gol del pareggio del Moncalieri, un sostenitore della squadra ospite ha preso di mira la direttrice di gara, Arianna Quadro, 26 anni, gridandole un commento apertamente sessista.

“Vai a lavare i piatti”, si sente. La reazione degli altri spettatori è stata netta: fischi, proteste e richiami a segnalare l’accaduto. Nonostante ciò, l’autore dell’offesa ha insistito ripetendo la frase. Di seguito il video pubblicato da La Stampa.

Nel corso del match degli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile, tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, dagli spalti sono giunti insulti sessisti verso l’arbitra in campo, Arianna Quadro: un tifoso della Pro Palazzolo ha gridato di “tornare a lavare i piatti”. Molte altre… pic.twitter.com/VVBmAjPsKV — La Stampa (@LaStampa) December 9, 2025

La reazione del Moncalieri alle frasi sessiste all’arbitro donna in Serie C

Il Moncalieri Women ha manifestato pubblicamente solidarietà all’arbitra, condannando fermamente quanto accaduto. Nel comunicato diffuso dal club si sottolinea come simili comportamenti vadano contro ogni tentativo di valorizzare lo sport femminile, ribadendo che espressioni discriminatorie non devono trovare spazio in nessun contesto sportivo.

La società ha anche evidenziato un aspetto positivo: sia i tifosi locali sia quelli della squadra ospite hanno preso le distanze dal responsabile, richiamandolo apertamente. Questo il comunicato: “Episodi come questo sono spiacevoli e vergognosi” — si legge nella nota — “perché minano l’impegno delle società sportive nel processo di valorizzazione dello sport al femminile. Il linguaggio sessista non può trovare spazio su un campo di calcio, né in qualsiasi altro sport”. Dalla Pro Palazzolo, invece, non è arrivata alcuna dichiarazione.