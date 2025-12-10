Europa League: la Roma punta al bis in Scozia nella sesta giornata

Dopo il successo con i Rangers, i giallorossi tornano a Glasgow per affrontare il Celtic. La Roma va a far visita al Celtic nella sesta giornata della fase a gironi di Europa League. gli uomini di Gasperini tornano in Scozia a distanza di un mese. A novembre, infatti si imposero per 2-0 sui Rangers Glasgow.

Roma: obiettivo tre punti per consolidare la classifica

I giallorossi inseguono un successo che migliorerebbe ulteriormente la loro classifica: al momento la squadra di Gian Piero Gasperini è quindicesima a quota 9 punti in piena zona playoff.

Celtic–Roma: sfida inedita nelle competizioni europee

Di fronte avranno la formazione scozzese allenata da Wilfried Nancy – subentrato a Martin O’Neil la scorsa settimana – che di punti finora ne ha conquistati 7 e che nell’ultima partita di Europa League ha espugnato il De Kuip di Rotterdam vincendo 3-1 contro il Feyenoord.

Statistiche e dati

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Celtic e Roma non sono mai scontrate in una cornice europea ufficiale e il loro unico precedente è una partita amichevole risalente a 21 anni fa, vinta per 1-0 dai capitolini. Gli scozzesi hanno vinto solo due delle ultime 16 sfide di Europa League contro squadre italiane, entrambe contro la Lazio nel 2019-20.

Giallorossi alla ricerca di un nuovo record

La Roma, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, punta a vincere tre partite consecutive di Europa League per la prima volta da settembre-ottobre 2023.

