Fiorentina, prima vittoria per Vanoli: successi anche Roma e Bologna

Prima la Fiorentina in Conference ritrova finalmente il sorriso contro la Dinamo Kiev, poi Roma e Bologna fanno centro in Europa League battendo Celtic e Celta Vigo: l’Italia fa 3 su 3, cogliendo punti importanti anche in ottica Ranking Uefa

Europa League ed Europa Conference regalano una serata intensa per le italiane, protagoniste in tre partite molto diverse tra loro ma accomunate dall’importanza dei risultati ottenuti. Fiorentina, Roma e Bologna escono dal turno europeo con prestazioni che regalano sorrisi contro Dinamo Kiev, Celtic e Celta Vigo. I viola ritrovano il successo dopo un lungo digiuno, i giallorossi mettono una seria ipoteca sulla qualificazione e i rossoblù compiono una rimonta preziosissima in terra spagnola.

La Fiorentina trova la prima vittoria con Vanoli in Conference

La Fiorentina rompe finalmente la serie negativa superando la Dinamo Kiev per 2-1. La squadra di Vanoli, alla ricerca di punti vitali, parte con decisione e costruisce immediatamente occasioni nitide, fino al meritato vantaggio di Moise Kean, abile a trasformare in rete il traversone perfetto di Dodo. Dopo una prima frazione convincente, la ripresa si apre però con un blackout: un errore in fase di uscita concede campo agli ucraini, che trovano il pari grazie alla splendida conclusione di Mykhailenko, sassata dal limite dell’area che sorprende De Gea. I viola reagiscono grazie ai cambi e, con il nuovo assetto disposto da Vanoli, tornano padroni del gioco. Il gol decisivo arriva con Gudmundsson, puntuale sulla respinta dopo il colpo di testa di Kean. Nel finale qualche brivido, ma il 2-1 ridà fiato alla Fiorentina.

Roma e Bologna extralusso: doppia vittoria in Europa League

Prestazione da circoletto rosso, invece, per la Roma, che a Glasgow domina il Celtic con un 3-0 che non ammette repliche. L’avvio è folgorante: dopo pochi minuti arriva l’autogol di Scales, che indirizza la gara. L’intensità degli uomini di Gasperini mette in difficoltà i padroni di casa, incapaci di contenere la pressione giallorossa. Col passare del tempo, il monologo diventa totale fino alla rete del raddoppio, con Ferguson che finalizza una splendida azione sulla destra. Lo stesso scozzese firma la doppietta personale poco dopo, anticipando il rigore fallito da Engels. Nella ripresa il Celtic segna due volte, ma in entrambi i casi il VAR annulla per fuorigioco. La Roma controlla e porta a casa tre punti che valgono oro.

Chiude la serata il colpo del Bologna, vittorioso 2-1 in casa del Celta Vigo. Nonostante un primo tempo stregato – con svariate occasioni mancate e lo svantaggio firmato Rodriguez – la squadra di Italiano ribalta tutto nella ripresa. Prima il rigore di Bernardeschi, perfetto dal dischetto, poi lo stesso ex Juventus completa la rimonta con freddezza. I rossoblù gestiscono il finale con maturità e conquistano una vittoria pesantissima.