Icardi, messaggio al Galatasaray sul futuro: “Goditelo finché puoi, perché più tardi ti mancherò”

Continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi: il contratto dell’attaccante argentino con un passato in Serie A alla Sampdoria e all’Inter scadrà il prossimo 30 giugno 2026 e al momento le trattative per il rinnovo sono ferme.

Rimarrà in Turchia o lascerà il club di Istanbul? Mancano sei mesi alla fine del contratto di Mauro Icardi con il Galatasaray con l’attaccante argentino che ha sbottato sui social parlando di “Fake News” a proposito del suo futuro su cui vige la massima incertezza con l’ex marito di Wanda Nara grande protagonista dei successi degli ultimi anni dei Leoni.

Icardi-Galatasaray: il messaggio sul futuro

Lunga storia Instagram da parte dell’attaccante argentino: “Ho capito che il mio nome è stato venduto e che alcuni “giornalisti” turchi vogliono diffondere la notizia sostenendo che qualcuno del club mi ha chiamato e mi ha informato che il mio contratto “non sarebbe stato rinnovato”… ma nessuno mi ha chiamato, né hanno chiamato il mio agente“.

“TIENEN ICARDI POR UNOS MESES MÁS. DISFRUTEN QUE LUEGO ME VAN A EXTRAÑAR” El mensaje que publicó el delantero tras los rumores en Turquía sobre su salida del Galatasaray. En junio del 2026 finaliza su contrato… ¿Dónde estará su futuro? 🧐 pic.twitter.com/Dew0rJYpD3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 10, 2025

Poi ha aggiunto: “Stai cercando di spacciare per notizia qualcosa che non è una notizia per coprire la sconfitta di ieri (di martedì contro il Monaco, ndr.)? Perché il mio contratto scade a giugno 2026. Non permetto loro di usare la mia immagine per questo. State tranquilli, quando il mio contratto scadrà, me ne andrò a testa alta. E se, ipoteticamente, dovessi andarmene prima, sarà una decisione mia al 100%, e di nessun altro. Vi mando un bacio. Avrai Icardi ancora per qualche mese. Goditelo, poi ti mancherò“.

Per lui parlano i numeri: quarta stagione in Turchia, 107 partite impreziosite da 68 gol e 22 assist. Statistiche bloccate dalla rottura del crociato che l’ha tenuto lontano dal rettangolo verde per quasi un anno.