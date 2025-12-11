Nella sfida vinta 2-0 dalla Juventus contro il Pafos allo Stadium i tifosi hanno riabbracciato Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato operato ed è tornato in stampelle per assistere alla gara dei compagni

La Juventus vince 2-0 contro il Pafos centrando un importante successo in Champions League: la squadra di Luciano Spalletti si è portata, grazie alle reti di Weston McKennie e Jonathan David, a quota 9 punti, dunque al 17esimo posto. Se la qualificazione fra le prime 8 resta complicata, i bianconeri possono ancora crederci e comunque si trovano in piena lotta per i playoff per gli ottavi. Intanto nella sfida di ieri si è rivisto Dusan Vlahovic: il centravanti serbo è stato operato e prima della partita si è rivisto a bordocampo, accolto dall’abbraccio dei compagni e dei tifosi. Al di là di come finirà l’esperienza in bianconero, il popolo della Signora lo aspetta per la seconda parte di stagione.

Juve, Vlahovic in stampelle allo Stadium: il video

Prima della gara giocata e vinta dalla Juventus di Luciano Spalletti contro il Pafos nella sesta giornata della Champions League (2-0, reti di Weston McKennie e Jonathan David), a bordocampo è ricomparso Dusan Vlahovic.

‘Armato’ di stampelle, il centravanti è reduce dall’operazione svolta pochi giorni fa ed è stato accolto dall’abbraccio dei compagni. Nel video qui sotto si vede il caloroso abbraccio che gli ha riservato il difensore bianconero Federico Gatti.

Juve, Vlahovic in stampelle: quando rientrerà dall’infortunio

Lo scorso 4 dicembre Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. In seguito all’intervento chirurgico l’attaccante della Juventus dovrà rispettare un rigido percorso di recupero, che non sarà breve. Dopo un iniziale periodo di riposo assoluto, partirà il suo percorso riabilitativo. Sembra che il centravanti serbo non potrà tornare sui campi di gioco prima di almeno 14 settimane, ma è chiaramente presto per capire esattamente quando potrebbe tornare a dire la sua.

Insomma, facendo due conti è facile intuire che sarà costretto a perdersi la parte cruciale della stagione. Eventualmente un obiettivo potrebbe essere quello di tornare al 100% in tempo per il rush finale del campionato, mentre osserverà da fuori per quali obiettivi sarà capace di lottare la squadra di Spalletti. Intanto è tornato a respirare l’aria di Juventus.