Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, torna a parlare a due giorni dalla sconfitta subita dai nerazzurri in Champions League contro il Liverpool a causa di un rigore che ha fatto molto discutere. Frecciata del dirigente proprio sul caso che ha lasciato l’amaro in bocca in Europa

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, torna a parlare a due giorni dalla sconfitta subita dai nerazzurri in Champions League contro il Liverpool. Un ko maturato a causa di una decisione molto contestata dalla squadra di Cristian Chivu, nel caso dell’episodio da calcio di rigore che ha coinvolto Alessandro Bastoni. Parlando a Sky Sport Marotta ha lanciato una frecciata proprio legata al fatto che ha scatenato le moviole. Il dirigente inoltre ha parlato anche del mercato di gennaio, aprendo le porte a possibili innesti per rinforzare la rosa, facendo però capire che la strategia non sarà quella di puntare a grandi colpi ad effetto.

Marotta sul rigore di Inter-Liverpool: “Decisione avventata”

“La decisione arbitrale di martedì è stata avventata” così il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a margine della cena di Natale dei nerazzurri sul contestato rigore concesso al Liverpool nell’ultima sfida di Champions League. “La sconfitta contro il Liverpool lascia amarezza da un lato, perché è stata immeritata, dall’altro è motivo di riflessione, ci porterà ad affrontare le altre con ancora più determinazione”, assicura.

Sulla prossima partita di campionato, aggiunge: “Abbiamo una partita importante col Genoa che affronteremo nel migliore dei modi e soprattutto ancora due partite di Champions con Arsenal e Dortmund che saranno importantissime per noi e le affronteremo con più determinazione rispetto a prima”.

Inter, Marotta traccia il mercato: le sue parole

Giuseppe Marotta ha poi parlato del mercato di gennaio: “L’Inter guarderà al mercato invernale con attenzione e qualora ci fosse l’opportunità la terremo in considerazione, ma la rosa soddisfa il nostro programma e le richieste dell’allenatore quindi, anche alla luce del fatto che sarà un mercato diverso da quello estivo, non prevedo operazioni rilevanti”.

Sul problema dell’Inter con gli scontri diretti, Marotta butta acqua sul fuoco: “Questo sport è imprevedibile: non sempre vince la squadra più forte e in quelle partite si è giocato alla pari, pagando ingenuità o errori che hanno determinato le nostre sconfitte. Posso dire che le prestazioni offerte ci confortano, poi servirà essere più furbi e più fortunati per far girare gli episodi a nostro favore. Ma l’importante è quello che la squadra e l’allenatore hanno dimostrato”.