Chi è davvero il più grande calciatore della storia? È una domanda che da decenni accende discussioni tra tifosi: c’è chi sostiene Messi, chi invoca Ronaldo, chi ricorda Pelé o Maradona. In India, però, la scelta sembra già fatta. Il Paese si sta preparando ad accogliere Lionel Messi come una vera e propria icona globale.

Dopo aver guidato l’Inter Miami alla conquista della MLS Cup, l’asso argentino Lionel Messi ha annunciato una visita di tre giorni in India, denominata “GOAT Tour”, che ha immediatamente suscitato un’ondata di entusiasmo. Con lui ci saranno due figure a lui molto vicine, Luis Suárez e Rodrigo de Paul, compagni di squadra e amici con cui condividerà l’intera esperienza. Il motivo? Un’enorme statua a lui dedicata nella città di Calcutta. Un’opera che testimonia in maniera incredibile la popolarità che il campione argentino ha in tutto il mondo e non soltanto dove ha giocato nel corso della sua brillante carriera.

Messi vola in India, svelata l’enorme statua: le foto

Il momento più atteso del viaggio di Lionel Messi in India sarà l’inaugurazione di una statua colossale dedicata al campione, prevista per sabato a Calcutta. L’opera, che raggiunge i 70 piedi di altezza (21 metri circa), è stata realizzata in appena 27 giorni grazie al lavoro coordinato di 45 professionisti. Un tributo monumentale che testimonia l’incredibile popolarità di Messi in India. Il tour, che inizierà alle 10:30 ora locale (05:00 GMT), toccherà poi Hyderabad, Mumbai e Delhi. Si tratta della più alta statua dedicata a un calciatore.

Accanto alla statua, la città ha allestito un’intera area tematica chiamata “Hola Messi”, pensata come un percorso immersivo nella carriera e nel mito dell’argentino. Tra le attrazioni principali c’è una riproduzione a grandezza naturale di Messi seduto su un trono, circondato da copie dei suoi trofei più importanti. I visitatori potranno anche esplorare una ricostruzione della sua abitazione di Miami, completa di manichini raffiguranti il giocatore e la sua famiglia affacciati su un balcone. Un’esperienza pensata per avvicinare i fan al lato più umano del campione.

Tutte le statue dedicate a Messi nel mondo

Una tifosa, Shiladitya Banerjee, ha espresso così le sue emozioni: “Lui (Lionel Messi) sarebbe sorpreso di vedere quanto è amato qui”, aggiungendo che “sarebbe scioccato nel vedere come viene adorato a Calcutta e in tutta l’India. Sto piangendo, ma queste sono lacrime di gioia”.

Per Messi non è la prima volta che viene celebrato con un monumento: nel 2016 Buenos Aires ha inaugurato una statua in bronzo dedicata alla sua leggenda sportiva. Di recente, anche il Barcellona ha confermato tramite il presidente Joan Laporta di essere al lavoro su una statua destinata al Camp Nou. E naturalmente non manca il confronto con Cristiano Ronaldo, che già nel 2014 aveva presentato la sua statua personale nel museo di Funchal, a Madeira.