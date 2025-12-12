Lautaro Martinez, scaramanzia Mondiale 2026 e l’Inter a vita: “Come Zanetti”

Lautaro Martinez, capitano e punta dell’Inter, è stato protagonista alla cerimonia dei Gazzetta Sports Awards, dove ha ricevuto il prestigioso premio per la “Performance dell’anno”, riconoscimento dedicato agli atleti che hanno segnato la stagione sportiva con prestazioni di alto livello.

Durante i Gazzetta Sports Awards, Lautaro Martinez sul palco dell’evento ha offerto una riflessione sul proprio percorso professionale e personale.

Lautaro: “A vita all’Inter”. E sulla sfida contro il Liverpool…

Il premio assegnatogli dalla Gazzetta rappresenta il coronamento di una stagione intensa, in cui Lautaro è stato protagonista sia in campionato sia in Europa, confermandosi uno dei pilastri dell’Inter. In un’annata con alti e bassi, caratterizzata da alcune delusioni per i trofei sfiorati ma anche da prestazioni individuali di rilievo, il capitano ha saputo ritagliarsi un ruolo da leader sia dentro che fuori dal campo. Ecco cosa ha dichiarato.

L’intervista è stata riportata integralmente nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Lautaro ha cominciato dalla sfida contro il Liverpool: “Siamo delusi, abbiamo perso per l’arbitro”. Sul suo futuro: “All’Inter a vita come Zanetti, ho appena rinnovato e non ho motivo di andarmene”.

Lautaro: “Mondiale 2026? Sono scaramantico”

Si torna poi sulla finale di Champions persa contro il PSG: “Abbiamo superato lo shock grazie all’energia di Chivu. Io non sono mai stato così forte come quest’anno, le critiche non mi hanno sorpreso. Per la lotta scudetto? Inserisco anche la Roma. Ha un allenatore che mi piace come lavora. Ma tra scudetto e Champions io non scelgo”.

Infine sul Mondiale: “Sono scaramantico e non dico niente, stiamo vivendo un ciclo fantastico, pieno di vittorie. Ma non significa che vinceremo ancora, dovremo arrivare pronti”.

Marotta sul rigore di Inter-Liverpool: “Avventato”