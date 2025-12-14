Atletica, Battocletti d’oro: trionfo agli Europei di Cross

Altra giornata da ricordare per Nadia Battocletti: suo l’oro agli Europei di Cross per il secondo anno consecutivo. Trionfo in Portogallo per la mezzofondista di Cles

L’Europeo di cross di Lagoa si chiude con un’altra giornata da ricordare per Nadia Battocletti, che conferma il suo dominio conquistando nuovamente l’oro continentale. La corsa dell’azzurra è stata autoritaria dall’inizio alla fine: ritmo alto, nessuna esitazione e un margine netto sulle inseguitrici al termine dei 7,470 chilometri del tracciato portoghese. Il suo tempo finale è stato di 24 minuti e 42 secondi, davanti alla britannica Megan Keith e alla turca Yasemin Can.

Nadia Batotcletti riscrive la storia

Con questo successo Battocletti continua a riscrivere la storia della disciplina, diventando un punto di riferimento assoluto degli Europei di cross. L’atleta delle Fiamme Azzurre, allenata dal padre Giuliano, ha mostrato ancora una volta grande capacità di adattamento su un percorso tecnico e irregolare, fatto soprattutto di terra battuta e continui cambi di direzione. La svolta decisiva è arrivata nel penultimo giro, quando in discesa ha cambiato passo e ha lasciato sul posto tutte le avversarie, costruendo un vantaggio impossibile da colmare.

Il trionfo in Portogallo è la naturale prosecuzione di un periodo eccezionale per la mezzofondista trentina, che negli ultimi due anni ha collezionato risultati di prestigio su ogni tipo di palcoscenico. Nel 2025 ha brillato ai Mondiali di Tokyo con l’argento nei 10.000 metri e il bronzo nei 5.000, oltre al titolo europeo sui 10 chilometri su strada. L’anno precedente aveva invece conquistato due ori agli Europei di Roma e l’argento olimpico sui 10.000 a Parigi. Il prossimo appuntamento in agenda è la BOclassic di Bolzano, in programma il 31 dicembre.

Vittoria anche in staffetta mista

La trasferta italiana a Lagoa è stata impreziosita anche dalla vittoria nella staffetta mista, grazie a Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, che regalano all’Italia il terzo oro nella specialità negli ultimi quattro anni. A livello di classifica a squadre, la Nazionale sfiora il podio chiudendo quarta, mentre il titolo europeo va al Belgio, trascinato da tre atlete capaci di entrare tra le prime sette al traguardo.