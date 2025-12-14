Torna in bilico la posizione del tecnico Davide Possanzini, alla guida del Mantova. Nell’ultimo turno di Serie B è arrivata una sconfitta per 3-2 contro il Cesena, con la sua squadra che ora staziona al terz’ultimo posto in cadetteria, alla pari con lo Spezia

La posizione di Davide Possanzini alla guida tecnica del Mantova torna ad essere in bilico. Nell’ultima gara per il Mantova è arrivata una sconfitta per 3-2 contro il Cesena allo stadio “Manuzzi”, dopo la quale la squadra si ritrova al terz’ultimo posto, a pari punti con lo Spezia. Alfredo Pedullà svela alcuni aggiornamenti sulla situazione dell’allenatore e sul nome in pole per sostituirlo nel prossimo futuro.

Mantova, Possanzini in bilico: Modesto in pole

Così Alfredo Pedullà sulla situazione della panchina di Possanzini: “Davide Possanzini torna in bilico a Mantova: sono in corso riflessioni profonde da parte del club che possono portare all’esonero. Di sicuro la sconfitta di Cesena non è stata digerita, con la squadra in vantaggio per 2-0 e poi ribaltata nel corso della ripresa. Per questo motivo il Mantova vuole pensarci bene se andare avanti con l’attuale allenatore che era già stato in forte discussione diverse settimane fa, ma poi era riuscito a salvare il posto. Adesso la situazione si è fatta nuovamente delicata, ci sono già alcun indicazioni in caso di ribaltone: innanzitutto va seguito Francesco Modesto che sarebbe un candidato autorevole per la sostituzione all’interno di una ristretta lista che comprende più defilati anche Maran e Pagliuca. Il Mantova valuta, Possanzini di nuovo in bilico a Mantova”.

Mantova, Possanzini: “Questo ko fa male”

Il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, ha commentato così la sfida persa dai suoi per 3-2 al “Manuzzi” contro il Cesena in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un’ottimo inizio di gara, fino al 2-0 è andata bene ma poi ci siamo spaventati e abbassati un po’ troppo. Abbiamo faticato a gestire la palla e forzato la giocate. Il Cesena ha dimostrato di essere forte e merita quello che sta facendo in campionato. Credo che la mia squadra ci abbia provato, ma è un peccato perché se si va sopra 2-0 si può vincere”.

L’allenatore, ora in bilico, ha poi aggiunto: “Dispiace per questo, ma i ragazzi hanno dato tutto e ci hanno provato fino alla fine. Questa sconfitta fa male per il modo in cui è arrivata, ma ci abbiamo messo del nostro abbassandoci troppo dopo il gol del raddoppio”.