Milan, non basta il doppio Bartesaghi: solo 2-2 con il Sassuolo

Il Milan frena ancora contro una neopromossa. Dopo il 2-2 contro il Pisa ed il ko per 1-2 contro la Cremonese, i rossoneri si buttano via pareggiando contro il Sassuolo 2-2 dopo essere riusciti a portarsi in vantaggio 2-1, in rimonta. Il protagonista di giornata è il giovane Davide Bartesaghi, che dopo aver trovato la prima rete in Serie A si è concesso anche la doppietta. Grandi rischi nel finale, con Laurienté che colpisce un clamoroso palo che poteva valere il successo neroverde.

Primo tempo: il Milan parte malissimo contro il Sassuolo

La partita prende subito una piega positiva per la squadra di Allegri, che si rende padrona del gioco e staziona a lungo nella metà campo avversaria. A sorpresa, però, è il Sassuolo a colpire per primo al 13′: Pinamonti riceve palla al limite, protegge bene spalle alla porta e fa da riferimento centrale, permettendo a Kone di inserirsi. Il centrocampista canadese entra in area, supera la marcatura e supera Maignan con un tiro preciso. Il Milan impiega qualche minuto a ritrovare ordine e lucidità, soffrendo anche le ripartenze degli ospiti, ma con il passare del tempo aumenta la pressione offensiva. Dopo alcune occasioni sfumate, il pareggio arriva al 34′: Modric trova il varco giusto per Loftus Cheek, che allarga sulla sinistra dove Bartesaghi conclude l’azione con un tocco vincente sotto porta. Il primo tempo, intenso e combattuto, si chiude così in equilibrio.

Secondo tempo: Bartesaghi non Milan-Sassuolo 2-2

All’inizio della seconda frazione il Milan accelera nuovamente e trova subito il vantaggio: Bartesaghi, ben servito da Nkunku, segna ancora e porta i suoi sul 2 a 1. I rossoneri provano poi a controllare il match e avrebbero anche l’occasione di chiuderlo, ma due gol vengono annullati dopo le verifiche arbitrali. Il Sassuolo non si arrende e nel finale riesce a rimettere in piedi la gara grazie a Laurienté, che sfrutta un assist di Pinamonti e batte Maignan da posizione ravvicinata. Nel finale gli ospiti sfiorano addirittura la vittoria con un tiro di Laurienté che colpisce il palo, mentre sull’altro fronte Muric salva il risultato con un intervento decisivo. La sfida di San Siro termina in parità: il Milan spreca l’occasione di allungare, il Sassuolo esce ancora una volta con una prestazione convincente.