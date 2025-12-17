Juve, l’ex fantasista racconta il dramma del figlio morto a Natale

L’ex giocatore della Juventus, Juan Eduardo Esnaider, racconta il dramma che ha colpito la sua famiglia: la morte del figlio, avvenuta il 25 dicembre 2012, dunque nel giorno di Natale. Fernando Esnaider Ruiz, questo il suo nome, è venuto a mancare a soli 17 anni.

L’ex fantasista della Juventus, Juan Eduardo Esnaider, torna a parlare del dramma che ha vissuto nel giorno di Natale del 2012. In un’intervista concessa al giornalista Josep Pedrerol, l’argentino ha raccontato il dolore provato in quello che è il dolore più grande che possa provare un genitore.

“Solamente una volta la vita è stata dura con me” – le sue parole – “e tutto il resto perde d’importanza. Quella è stata l’unica vera difficoltà della mia vita”. Il figlio Fernando Esnaider Ruiz è venuto a mancare a soli 17 anni a causa di una malattia: “Non ci si può riprendere da una cosa del genere” – ha aggiunto – “e una delle poche cose buone che ho fatto con mia moglie è stato parlare sempre di tutto, non restare in silenzio. Se dobbiamo piangere… piangiamo”.

Il figlio di Esnaider, Fernando Esnaider Ruiz, giocava nelle giovanili del Getafe: “A giocare a calcio era pessimo, ma giocava. Era un difensore centrale tecnicamente mediocre, non so cosa ci vedevano, ma continuavano a prenderlo. Era un grande ragazzo. Mi manca tantissimo”, ha spiegato.

Da quel giorno nulla è stato più come prima: “Mio figlio è morto il 25 dicembre, immaginate… Ogni giorno è difficile, non solo a Natale. Tutto dipende da come mi sveglio, dal mio stato d’animo, dalle cose che devo fare… ma ogni giorno è molto complicato”. In carriera Esnaider senior aveva giocato con le maglie di Real Madrid, Atletico Madrid, Real Saragozza ed Espanyol oltre che con quella della Juventus. A Torino arrivò per cercare di sostituire Alessandro Del Piero dopo un infortunio di Pinturicchio. Le cose in bianconero non andarono come sperava, tanto che lasciò il club dopo una sola stagione.