Davide Ancelotti, figlio ed ex collaboratore di Carlo Ancelotti, è stato esonerato dal Botafogo al termine della sua prima stagione alla guida del club brasiliano. Il suo contratto sarebbe scaduto nel dicembre 2026: il motivo della separazione potrebbe non essere stato legato solo ai risultati

Davide Ancelotti, figlio del commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti, è stato esonerato dal Botafogo al termine della sua prima annata da primo allenatore. Fino allo scorso anno Davide Ancelotti era stato collaboratore del padre al Real Madrid, ma in questa stagione si era deciso ad accettare l’offerta del Botafogo seguendo Carletto in Brasile. Ora la comunicazione dell’esonero, che però potrebbe non essere stata legata solamente ai risultati raggiunti sul campo, seppur siano stati deludenti.

Davide Ancelotti esonerato: il comunicato del Botafogo

Di seguito il comunicato ufficiale del Botafogo per l’esonero di Davide Ancelotti: “Il Botafogo comunica che Davide Ancelotti non è più l’allenatore della prima squadra. Sono in uscita anche il preparatore Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan. La decisione è stata presa dopo le riunioni di mercoledì (17).

Il Club ringrazia la professionalità e l’impegno di Ancelotti durante il periodo in cui ha guidato la squadra e ha fatto parte della famiglia alvinegra. Il Botafogo augura successo nelle sfide future. Il nuovo staff tecnico sarà annunciato a breve”.

Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo: il motivo

Per quale motivo Davide Ancelotti è stato esonerato dal Botafogo? I risultati non sono stati dei migliori, certo: il Botafogo è arrivato sesto nel campionato brasiliano, a ben 16 lunghezze dal Flamengo, laureatosi campione. In Copa Libertadores è stato eliminato dalla LDU di Quito agli ottavi di finale.

Secondo quanto riporta O Globo però il motivo per la separazione potrebbe essere anche un altro. In particolare si parla dell’alto numero di infortunati che avrebbe spinto la dirigenza a voler mandare via il preparatore atletico. Davide Ancelotti però non sarebbe stato contrario a questa decisione, visto che si trattava di una persona di fiducia nel suo staff, dunque si sarebbe creata una frattura evidente con la dirigenza che ha poi scelto la via della separazione anticipata.