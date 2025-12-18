Losanna-Fiorentina, ennesimo ko per Vanoli. Viola ai playoff

Al termine dell’ennesima prestazione negativa della stagione la Fiorentina perde 1-0 contro il Losanna e chiude al 15^ posto la League Phase della Conference League.

E’ terminata 1-0 la gara tra il Losanna e la Fiorentina, decide un gol di Sigua al 58′ del secondo tempo. L’ennesima prestazione negativa della banda prima di Pioli e poi di Vanoli. Un cambio in panchina che non ha dato frutti. I gigliati centrano la qualificazione ma dovranno passare dai playoff dove affronteranno una tra lo Jagiellonia e l’Omonia. Due match che sulla carta non sono impossibili per la Fiorentina ma che per l’attuale squadra in totale difficoltà appaiono comunque proibitivi. La Fiorentina ha infatti totalizzato 9 punti su 18. Le 3 vittorie sono arrivate contro due eliminate, Rapid Vienna, ultima e Dinamo Kiev, ventisettesima. E con la 24^ Sigma Olomouc, ultima qualificata.

Losanna-Fiorentina 1-0

Vince 1-0 il Losanna contro la Fiorentina, a decidere la gara la rete al 58′ di Sigua. Un ko pesante per il morale e per la classifica, i viola perdono 3 posizioni e chiudono 15^. Niente prime 8 posizioni e necessari i playoff, sorteggio il 16 gennaio. L’avversario sarà uno tra l’Omonia di Jovetic o lo Jagiellonia. Prima frazione dominata dalla nebbia e povera di occasioni. Al 17′ tentativo dei padroni di casa che calciano a lato con Roche. Al 27′ tentativo di Piccoli, stoppato da Sow. Al 34′ tentativo del Losanna. Bair viene contrastato in area prova a calciare ma Martinelli salva senza problemi. Al 41′ gara stoppata per qualche minuto causa nebbia. Si riprende poco dopo. Al termine di 3 minuti di recupero la prima frazione si chiude 0-0.

Al 53′ prima vera chance per il Losanna. Kana-Biyik sfiora il gol con una conclusione che passa vicina al palo. 2 minuti e primo cambio, fuori Kouamé dentro Fortini. 4 minuti ed è 1-0. Kana-Biyik salta e semina Nicolussi Caviglia crossando poi al centro. Difesa viola che resta ferma, Fortini anticipato da Sigua che batte un Martinelli non perfetto e sorpreso sul proprio palo. Passano due minuti e Martinelli questa volta è miracoloso sulla conclusione di Lekoueiry. Al 65′ ci prova ancora Lekouiery questa volta è Viti a dire di no. Triplo cambio al 70′. Dentro Kean, Gudmundsson e Mandragora per Dzeko, Piccoli e Richardson. Non cambia nulla però al 72′ pericoloso ancora il Losanna con Butler, para Martinelli. Nel finale la Fiorentina cerca disperatamente il gol sfiorandolo con Fortini. La rete non arriva. Arriva invece un altro ko. Viola che chiude al 15^ posto. Saranno necessari i playoff.