Primavera 1, frena la Fiorentina. Bene Roma e Milan: il resoconto della 16a giornata

La 16ª giornata del campionato Primavera 1 ha confermato ancora una volta quanto il torneo giovanile italiano sia equilibrato, imprevedibile e ricco di spunti interessanti.

Un turno intenso, fatto di partite combattute, rimonte, pareggi spettacolari e vittorie nette, che ha contribuito a delineare meglio la fisionomia della classifica senza però sciogliere del tutto i nodi né in testa né nelle zone più delicate: ecco quanto accaduto nella 16a giornata del campionato Primavera 1, grande esclusiva di Sportitalia.

Primavera 1, il resoconto della 16a giornata

La notizia principale arriva dalla Fiorentina, che pur restando al comando della graduatoria ha rallentato sul campo della Cremonese, ultima in classifica. L’1-1 finale racconta di una gara più complicata del previsto per i viola, capaci comunque di reagire allo svantaggio iniziale e di portare a casa un punto che consente loro di mantenere la vetta. Un pareggio che, però, riapre leggermente i giochi e dimostra come nessun avversario possa essere sottovalutato.

Spettacolo, invece, nella sfida tra Hellas Verona e Inter, terminata con un pirotecnico 3-3. Una partita ricca di gol, ribaltamenti di fronte e giocate di qualità, che ha messo in luce il carattere dei veneti e qualche difficoltà dei nerazzurri nel gestire i momenti chiave dell’incontro. Un pareggio che accontenta poco entrambe, ma che diverte e conferma l’alto livello tecnico del campionato.

Bene Roma e Milan, cadono Atalanta e Juventus

Equilibrio anche tra Lazio e Torino, protagoniste di un 2-2 combattuto fino all’ultimo secondo. I biancocelesti sono riusciti a strappare il pareggio nei minuti finali, evitando una sconfitta interna che avrebbe pesato non poco. Il Torino, dal canto suo, ha mostrato organizzazione e personalità, ma ha pagato caro qualche disattenzione difensiva.

Sorride il Milan, che supera il Parma per 2-0 e porta a casa tre punti importanti in chiave classifica. Una prestazione solida, concreta, in cui i rossoneri hanno saputo colpire nei momenti giusti e gestire il vantaggio senza correre particolari rischi. Un successo che può rappresentare una svolta in vista della corsa ai playoff.

Netta e senza appello la vittoria della Roma sul campo del Monza: uno 0-5 che parla chiaro e certifica l’ottimo momento dei giallorossi, sempre più protagonisti del torneo. Una prova di forza che rafforza le ambizioni della squadra capitolina e lancia un segnale forte alle dirette concorrenti.

Tra i risultati più significativi spicca anche il successo del Cagliari sull’Atalanta, deciso da un gol nel finale. Tre punti pesantissimi per i sardi, che trovano ossigeno nella lotta salvezza e dimostrano grande determinazione contro una delle formazioni più strutturate del campionato. Completano il quadro il pareggio tra Genoa e Frosinone, la vittoria del Bologna sul campo del Sassuolo e il convincente successo del Napoli sul Lecce, un 3-0 che conferma la crescita degli azzurri. Infine brutto ko della Juventus, che ha perso 2-0 in casa contro il Cesena.