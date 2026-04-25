Parma-Pisa, Cuesta centra la salvezza. Hiljemark quasi in B

Il secondo gol consecutivo di Nesta Elphege regala al Parma l’aritmetica della salvezza e condanna in modo quasi definitivo il Pisa alla Serie B.

Dopo l’assist contro il Napoli e la rete con l’Udinese è ancora Nesta Elphege a brillare in casa Parma. L’attaccante francese classe 2001′ ha trovato il secondo gol consecutivo, una rete pesantissima che solidifica in modo definitivo e con 4 giornate d’anticipo la salvezza del Parma. Pisa invece totalmente aggrappato al risultato di Verona-Lecce. In caso di successo del Lecce sarebbe infatti retrocessione aritmetica sia per i toscani che per l’Hellas. Un qualunque altro risultato rimanderebbe invece un verdetto comunque quasi certo alle prossime giornate.

Primo tempo bloccato, ma tante occasioni

Parte forte il Pisa. Parma salvato da Suzuki al 6′. Vural raccoglie un pallone vagante in area di rigore e calcia. Decisiva deviazione del portiere giapponese a dire di no. Due minuti ed è Semper a salvare il Pisa. Keita ruba palla ad Akinsanmiro, dribbling e conclusione dal limite grande intervento dell’estremo difensore del Pisa. Chance nerazzurra al 21′. Velo di Moreo per Stojilkovic che non riesce a restituirgli il pallone. La difesa del Parma allontana.

Altro rischio per Suzuki al 24′. Padroni di casa che però si salvano con Ndiaye. Palo Pisa al 29′. Conclusione di Akinsanmiro che sbatte sul legno. Un minuto e Troilo salva ancora il Parma. Reazione dei ragazzi di Cuesta al 37′. Cross perfetto di Valeri su cui non arriva Pellegrino ma Delprato si che non trova la porta. Altro palo del Pisa. Stojilkovic tutto solo davanti a Suzuki centra il palo e spreca l’1-0.

Nesta Elphege la decide, Parma salvo

Occasione Parma al 52′ con Nicolussi Caviglia. Pellegrino appoggia al centrocampista che calcia ma viene murato in corner. Ancora Nicolussi al 67′. Altra conclusione di potenza deviata in corner. Salvataggio su Meister di Suzuki al 76′. Conclusione ravvicinata della punta il portiere dice di no. Moreo sfiora lo 0-1 un minuto dopo. Cross di Angori e colpo di testa a lato della punta.

Al 82′ è Nesta Elphege a decidere la gara e la salvezza del Parma. Secondo gol consecutivo, azione confusa del Parma. Sorensen mette al centro per due volte e dopo un rimpallo il francese fa 1-0. Al 85′ Valeri ha la palla del raddoppio. Assist di Elphege ma Semper salva in corner. Finisce così, Parma aritmeticamente salvo. Pisa che in caso di vittoria del Lecce sul Verona sarebbe in B, insieme proprio al Verona.