Sassuolo, Grosso: “Fiorentina? Le voci fanno piacere, ma penso al presente”

In vista della gara contro la Fiorentina, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo ha parlato sia del match ma anche del suo futuro. L’allenatore è il primo nome nella lista di Paratici per il post Vanoli.

Come rivelato in esclusiva in tempi non sospetti dal nostro Luca Cilli, Fabio Grosso, è il primo nome per l’eventuale sostituzione di Paolo Vanoli. Domani Fiorentina e Sassuolo si affronteranno al Franchi per la 34^ giornata del campionato di Serie A. In palio 3 punti che per i gigliati vorrebbero quasi dire aritmeticamente la salvezza. Salvezza che il Sassuolo ha già conquistato con Grosso che si vuole godere questo finale di stagione prima di eventualmente pensare al futuro. L’allenatore non ha negato di apprezzare le lusinghe dei viola.

Sassuolo, Grosso verso la Fiorentina

Così l’allenatore neroverde verso la gara con la Fiorentina: “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte che ha avuto una partenza non semplice e per meriti è riuscita a risalire. È una squadra che ha un cammino simile al nostro nel girone di ritorno, giocheremo in un ambiente caldo, ed è una gara che ha tante difficoltà. Cercheremo di contrapporre le nostre qualità per cercare di fare partita seria. Mi sono ancora complimentato con i ragazzi per quanto di strepitoso stiamo facendo. C’è un finale da giocare, non è sempre facile accendere la spia, ma dobbiamo fare partita seria. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene nell’occasione avuta, i dubbi ci sono, le scelte non sono facili ma l’obiettivo è far partecipare i ragazzi e fare partita seria perché senza partita seria poi vai incontro a difficoltà“.

Sul futuro e il rapporto con Paratici

Così Grosso sul suo futuro: “Mi piace soffermarmi sul presente, c’è un campionato in corso. Poi come ho detto già fa grandissimo piacere la voce, le voci, perché significa che noi tutti stiamo facendo un lavoro molto bello e questo ci inorgoglisce ma c’è un campionato da finire e vogliamo finire bene, penso che anche loro vogliano fare lo stesso, mettere la ciliegina davanti al loro pubblico, per cui parlare del futuro adesso non mi piace farlo fermo restando che le voci fanno piacere a me, ai ragazzi, perché testimoniano che stiamo facendo qualcosa di bello“.

Sul rapporto con Paratici: “Conosco tantissime persone nel calcio. Ho avuto l’opportunità di finire col direttore e di iniziare nel settore giovanile con lui, lo saluto molto volentieri. Poi siamo concentrati sul fare una buona partita domani e mi auguro che venga fuori una bella partita“.