Gianluigi Donnarumma o Lucas Chevalier? A Parigi l’eroe del momento è il portiere russo Matvej Safonov che ha parato 4 rigori sui 5 calciati dal Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale. Il merito? Di un asciugamano molto particolare svelato dalle telecamere

Il Paris Saint-Germain alza un altro trofeo, l’ennesimo di un 2025 praticamente perfetto. La squadra di Lui Enrique si è aggiudicata anche la Coppa Intercontinentale avendo la meglio sul Flamengo. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (al gol di Kvaratskhelia ha risposto quello di Jorginho) sono stati decisivi i calci di rigore, nei quali Matvej Safonov, che sostituiva l’infortunato Lucas Chevalier, è stato l’eroe per i francesi, parando 4 penalty su 5. Il segreto? In un particolare asciugamano rosso che non è sfuggito alle telecamere.

Safonov, il video dell’asciugamano rosso per i rigori

4 rigori su 5 parati: Matvej Safonov è stato l’eroe a sorpresa del Paris Saint-Germain, che non era riuscito ad avere la meglio sul Flamengo dopo 120 minuti di equilibrio.

Il segreto? Prima della lotteria dei rigori l’estremo difensore russo è andato in panchina, dove ha parlato con l’allenatore dei portieri reggendo un asciugamano rosso. Lo stesso poi durante l’esecuzione dei rigori: il portiere mentre faceva stretching continuava a tenere in mano l’asciugamano, guardandolo. Il motivo è che, come hanno poi svelato le telecamere, al suo interno c’erano degli appunti dettagliati, con tanto di foto, per ognuno dei giocatori rivali. Basta vedere le immagini di seguito.

شووف|

بعدسة خاصة.. من كان يعتقد أن “منشفة وجه” ستقود باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس القارات للأندية قطر 2025؟#كأس_القارات_للأندية#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/hBUvyE7Lzu — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 17, 2025

Filipe Luis su Safonov: “Ma ha visto il nostro allenamento?”

Il tecnico del Flamengo, Filipe Luis, ha espresso tutto il suo stupore per la performance di Safonov: “I portieri, gli analisti e gli allenatori studiano e condividono informazioni. Il portiere del PSG probabilmente ha studiato molto bene. Il tempo di pausa sul rigore di Pedro, la sua posizione al centro per quello di Leo… sembra che abbia osservato il nostro allenamento di ieri (l’altro ieri, alla vigilia della finale, ndr)“, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “Davvero ammirevole. Complimenti al Paris, che non ha vinto il campionato solo ai rigori. Hanno realizzato una stagione fantastica e lo meritano. Preferisco fare i complimenti a Parigi e al suo portiere che ha parato tutti quei rigori e ha permesso alla sua squadra di diventare campione”.