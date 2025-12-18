Thiago Silva al Milan, perché è più di una suggestione: c’è l’indizio

Dopo 212 presenze e 19 gol Thiago Silva lascia il Fluminense: ora è anche ufficiale il suo addio. I rumor legati a un suo possibile ritorno al Milan si fanno sempre più insistenti. La sua seconda avventura nel club brasiliano si chiude con la finale persa in Coppa del Brasile, dopo la semifinale raggiunta nell’ultimo Mondiale per Club.

Ora è ufficiale: Thiago Silva non è più un giocatore del Fluminense. Il difensore lascia il club brasiliano, come comunicato nelle scorse ore: 212 presenze e 19 gol il bottino della sua seconda esperienza nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. L’avventura si è chiusa con la finale di Coppa del Brasile persa contro il Vasco da Gama ai calci di rigore e la semifinale dell’ultimo Mondiale per Club. E ora? I rumor legati a un suo possibile ritorno in Europa si fanno sempre più insistenti e in particolare il Milan rappresenta ormai più di una suggestione. C’è anche un indizio che non può non essere notato, con la squadra rossonera che potrebbe riaccoglierlo a braccia aperte.

Thiago Silva lascia il Fluminense: c’è il comunicato

Il Fluminense ha comunicato l’addio ufficiale di Thiago Silva: “Il Fluminense FC informa che il difensore Thiago Silva ha formalizzato, presso il CT Carlos Castilho, la risoluzione del suo contratto con il club”.

Poi ancora: “Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come una leggenda del calcio mondiale, lascia un’eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l’atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso”. Il centrale non è riuscito a portare a casa un altro trofeo dopo la Coppa del Brasile vinta nel 2007, nella prima esperienza (fra i grandi, dopo aver lasciato le giovanili nel 2002 per il Pedrabranca) con il Fluminense.

Thiago Silva al Milan, c’è l’indizio

Il ritorno di Thiago Silva al Milan è ormai più di una semplice suggestione. Massimiliano Allegri è un tecnico che sa bene quanto conti avere un giocatore con la sua grande esperienza per chiudere ogni spiraglio in difesa e alzare il livello di tutta la squadra.

Il giocatore il suo segnale lo ha mandato, chiudendo con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto il rapporto con il Fluminense. Chiaro l’intento di rimettersi in gioco il prima possibile in vista anche del Mondiale 2026, divenendo appetibile per i club europei che potrebbero ingaggiarlo fin da subito. Il Milan dovrà riflettere soprattutto sulla carta d’identità, visto che Thiago Silva oggi ha 41 anni, ma la qualità non si discute e il caso Modric testimonia come certi campioni restino tali anche quando non sono più giovanissimi.