Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, manca la seconda squadra iscritta alla finale della Supercoppa Italiana che si sta giocando in Arabia Saudita. Tocca a Bologna ed Inter: da Frattesi ancora in panchina a Bonny per Lautaro e Castro, tutte le scelte

Dopo la vittoria del Napoli di ieri sera in semifinale contro il Milan, manca la squadra che sfiderà gli azzurri all’ultimo atto di Riyadh (in programma lunedì alle 20). Tocca a Bologna ed Inter: le squadre di Vincenzo Italiano e Cristian Chivu cambiano qualcosa pensando ai tanti impegni in calendario. Prima partita stagionale per Josep Martinez in porta, poi spazio a Ange-Yoan Bonny in avanti al posto di Lautaro Martinez e Piotr Zielinski in regia. Italiano sceglie Riccardo Orsolini, Jens Odgaard e Federico Bernardeschi dietro a Santiago Castro per assalire i nerazzurri. Vediamo di seguito le scelte dei due tecnici con le formazioni ufficiali del big match.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter: Frattesi out

L’Inter si schiera con Bonny e Thuram in attacco, poi Zielinski in regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Ancora fuori dunque Frattesi. Il Bologna risponde con Orsolini, Odgaard e Bernardeschi a supporto di Castro. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del big match.

BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega, 6 Moro; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 10 Bernardeschi; 9 Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 11 Rowe, 15 Tomasevic, 17 Immobile, 19 Ferguson, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 8 Sucic, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 57 Kaczmarski, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Rossi C. – Fontemurato. Quarto Uomo: Dionisi. Var: Maresca. Avar: Pezzuto.

Bologna-Inter, le parole di Bonny: “Non ci sono favoriti”

Schierato titolare al fianco di Lautaro Martinez nell’Inter contro il Bologna, Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima del calcio d’inizio.

Queste le sue parole: “Se mi aspettavo di partire così forte? Non saprei, però le cose stanno andando bene per me e per la squadra. Oggi gioco con Thuram, ma davanti sono tutti grandi giocatori: ci sono anche Lautaro e Pio Esposito. Il Bologna ha meritato di essere qua, non ci sono favoriti“.