Atalanta all’ultimo respiro: il Genoa paga la follia di Leali

L’Atalanta torna a vincere in trasferta dopo una partita più sofferta del previsto: la decide Hien allo scadere, con il Genoa ridotto in 10 per un’espulsione di Leali nel primo tempo.

L’Atalanta torna a conquistare tre punti in trasferta, riportandosi nella parte sinistra della classifica della Serie A dopo tanto tempo. Con il Genoa che esce sconfitto ma tra gli applausi del proprio pubblico. I rossoblù, rimasti in inferiorità numerica per quasi tutta la gara per il rosso ingenuo rimediato da Leali, resistono a lungo ma vengono puniti nei secondi finali dal colpo di testa vincente di Hien.

De Rossi sorprende in avanti lasciando inizialmente fuori Colombo e affidandosi alla coppia Ekuban-Vitinha. A centrocampo Ellertsson viene confermato accanto a Frendrup e Malinovskyi, mentre sugli esterni agiscono Norton-Cuffy e Martin. In difesa Ostigard recupera ma parte dalla panchina: davanti a Leali trovano spazio Otoa, Marcandalli e Vasquez. Palladino deve fare a meno di Lookman e Kossounou e ridisegna la retroguardia con De Roon arretrato insieme a Hien e Kolasinac, davanti a Carnesecchi. In mezzo al campo Musah affianca Ederson, con Zappacosta e Bernasconi sulle fasce; in attacco Scamacca è supportato da Maldini e De Ketelaere.

Il Genoa parte con coraggio e crea subito un’occasione con Vitinha, che di testa non inquadra la porta. Al 3’ arriva però l’episodio che cambia la partita: un errore di Norton-Cuffy genera un contropiede atalantino e Leali interviene fuori area su Maldini, venendo espulso. De Rossi corre ai ripari inserendo Sommariva, ma non rinuncia all’atteggiamento offensivo. Nonostante l’uomo in meno, il Genoa continua a rendersi pericoloso su palla inattiva e con alcune iniziative individuali, costringendo più volte Carnesecchi a intervenire. L’Atalanta gestisce il possesso ma fatica a trovare spazi, andando vicina al gol solo a tratti, senza riuscire a imprimere una svolta decisa alla gara.

In avvio di ripresa i padroni di casa sfiorano addirittura il vantaggio: Norton-Cuffy serve Vitinha che, solo davanti alla porta, colpisce il palo. La risposta dell’Atalanta arriva con alcune conclusioni dalla distanza, imprecise o neutralizzate dalla difesa genoana. Anche nel secondo tempo il Genoa, pur in dieci, resta compatto e pericoloso, andando vicino al gol con un colpo di testa di Colombo, respinto da un grande intervento di Carnesecchi. Quando il pareggio sembra ormai scritto, nei minuti di recupero l’Atalanta trova l’episodio decisivo: su un pallone alto in area, Hien anticipa tutti e approfitta di un’uscita non perfetta di Sommariva, firmando il gol che decide la partita e spegne i sogni del Grifone.