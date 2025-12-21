Finalmente la prima vittoria: la Fiorentina trova il primo sorriso stagionale in campionato con un roboante 5-1 all’Udinese. Non termina però il silenzio stampa decretato dalla società per i propri tesserati.

La Fiorentina ritrova il successo in campionato dopo 211 giorni, chiudendo il periodo più lungo senza vittorie della propria storia con un largo 5-1 contro l’Udinese. Prima vittoria stagionale in campionato, che porta i viola a quota 9 punti, riportando ottimismo nell’ambiente. Non termina però il silenzio stampa decretato dalla società: al termine del match non parla alcun tesserato.

La partita del Franchi è ricca di episodi fin dalle prime battute: all’ottavo minuto Okoye interviene in modo imprudente su Kean e viene espulso, costringendo gli ospiti a giocare quasi tutta la gara in dieci uomini. Poco dopo il primo gol viola, intorno al 20’, l’incontro viene interrotto per alcuni minuti a causa del lancio di fumogeni e petardi dagli spalti.

Con l’uomo in più la Fiorentina prende subito il controllo del gioco. La prima occasione arriva su punizione, con Mandragora che va vicino al bersaglio colpendo quasi la traversa. I viola mantengono il dominio territoriale e sfiorano il raddoppio quando Gudmundsson calcia con forza dal limite, trovando il palo. L’azione prosegue e Parisi viene fermato fallosamente appena fuori area. Sul calcio piazzato Fagioli appoggia per Mandragora, che supera Sava e sblocca il risultato. Subito dopo il gol la gara viene fermata brevemente per la protesta dei tifosi, che lanciano oggetti in campo, prima che il gioco riprenda. Nel finale di primo tempo la Fiorentina accelera ancora: Gudmundsson segna il 2-0 con un sinistro preciso sotto l’incrocio e, poco prima dell’intervallo, Ndour trova il terzo gol con un colpo di testa che manda le squadre negli spogliatoi sul 3-0.

La Fiorentina dilaga contro l’Udinese

Nella ripresa l’Udinese prova ad alzare il baricentro, ma al 56’ la Fiorentina spegne ogni tentativo di rimonta. Parisi si inserisce in area, colpisce il palo e Kean è pronto a ribadire in rete. L’attaccante viola sfiora il secondo gol personale pochi minuti dopo con un pallonetto che esce di poco. Al 66’ gli ospiti accorciano le distanze con una conclusione a giro di Sole dal limite, ma la reazione della Fiorentina è immediata: Kean segna ancora dopo appena un minuto, firma la sua prima doppietta stagionale e chiude definitivamente una gara dominata dai padroni di casa.