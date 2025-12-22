Coppa D’Africa, perché Brahim Diaz gioca col Marocco

Il primo gol della Coppa d’Africa è stato messo a segno da Brahim Diaz. Non tutti probabilmente ricordavano che l’asso del Real Madrid aveva scelto, nel 2024, di dire di no alla Spagna per rispondere alla chiamata di Regragui. Scopriamo i retroscena

Il primo gol della 35^ edizione della Coppa d’Africa lo ha messo a segno Brahim Diaz. Ovvero un giocatore che non tutti sapevano che ormai da più di un anno ha scelto di dire di no alla Spagna, Paese nel quale è nato (precisamente a Malaga), per rispondere alla chiamata del Marocco e del ct Regragui. Ma cosa ha spinto l’attaccante del Real Madrid ad arrivare a questa scelta? Scopriamo i retroscena emersi negli scorsi mesi.

Brahim Diaz: no alla Spagna per giocare nel Marocco

A marzo del 2024 Brahim Diaz ha ufficialmente deciso di dire no alla convocazione della Spagna per accettare la chiamata del Marocco. Marca aveva rivelato a suo tempo come a pesare in modo significativo fosse stata soprattutto la gestione della sua figura da parte della federazione spagnola.

Tolta una singola apparizione in un’amichevole disputata in un momento di emergenza legata alla pandemia, Diaz non è mai stato realmente inserito nel progetto tecnico della Roja. Pur non essendoci obblighi formali da parte del commissario tecnico, questa mancanza di continuità e fiducia ha generato nel giocatore una forte frustrazione, spingendolo a riscoprire il legame con le sue radici familiari marocchine.

Parallelamente, il Marocco ha saputo muoversi con tempismo e sensibilità. La federazione nordafricana ha mostrato interesse concreto, ha accompagnato il calciatore nel suo percorso decisionale e gli ha presentato un piano sportivo chiaro e ambizioso. Un approccio che ha fatto sentire Brahim Diaz centrale e valorizzato, rendendo la scelta finale una conseguenza naturale.

Brahim Diaz spiega la scelta del Marocco: le parole

In una intervista rilasciata a Cadena SER Brahim Diaz aveva dichiarato: “Non ho preteso niente, non ho mai fatto pressioni e mai lo farò. Io parlo sul campo, dove si è bravi e si accumulano i meriti. Non sono il tipo di persona che fa queste cose. Come mi sento? Spagnolo al 100% e marocchino al 100%”.

Poi ha spiegato: “Sono cresciuto in Spagna, se dovessi segnare contro di loro sarei felicissimo, ma preferirei farlo contro un altro paese. L’amore che mi hanno regalato Spagna e Marocco è molto grande, sono due paesi meravigliosi. Ho radici marocchine da parte di mia nonna paterna, ma sono cresciuto in Spagna“.

Poi ancora: “Ho dovuto scegliere tra due paesi che amo. Malaga è la mia città e ho radici marocchine. Mi hanno dato questa opportunità e sono molto grato. Ho scelto e non c’è bisogno di pensare. Non ne parlerò più. Sono sempre grato a tutti. Ho deciso e non guardo indietro”.