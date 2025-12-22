Il Villarreal frena la sua corsa e cade a La Ceramica contro il Barcellona di Hansi Flick 2-0: decisive le reti di Raphinha su calcio di rigore e di Yamal. L’ex Juventus Renato Veiga è protagonista di un cartellino rosso che ha fatto discutere

Il Barcellona vince ancora e si riporta a +4 in vetta alla classifica sul Real Madrid, vittorioso ieri contro il Valencia. Nel 2-0 rifilato al Villarreal sono decisivi il rigore siglato da Raphinha al 12′, poi il bis realizzato da Lamine Yamal al 63′. A far discutere però è il cartellino rosso rimediato dall’ex difensore della Juventus, Renato Veiga, protagonista di un’entrata in ritardo al 39′ del primo tempo.

Renato Veiga espulso contro il Barcellona: il video

L’ex difensore della Juventus, Renato Veiga, è stato espulso al 39′ del primo tempo della sfida fra Villarreal e Barcellona all’Estadio La Ceramica. Una scelta che ha inevitabilmente acceso un match che già era stato indirizzato dal calcio di rigore immediato assegnato ai blaugrana.

Il rosso al centrale ha scatenato le ferme proteste degli avversari. Di seguito le immagini circolate sui social:

Lo de Renato Veiga es asqueroso, llega a partir a Lamine Yamal por atrás. Correcta la expulsión por Juego brusco y grave. Una entrada por detrás que se realiza con fuerza excesiva, temeridad o sin intención de jugar el balón, es expulsión.#laliga #LaLigaHighlights pic.twitter.com/0N6ZHyjrup — WI-JO-® (@wijors) December 21, 2025

Il Villarreal contro il rosso a Renato Veiga

Il rosso a Renato Veiga non è stato digerito bene dal Villarreal. Così il suo compagno Dani Parejo: “È stata un’azione rapida” – le sue parole a DAZN – “. Non so se dovesse espellerlo o meno. Penso che con un giallo sarebbe andato bene e se poi se fosse stato da rosso il VAR sarebbe potuto intervenire, in quel caso.

Se invece dai subito il rosso, è difficile che il VAR intervenga. Avrei fischiato qualcos’altro, ma l’arbitro è una persona, a volte sbaglia e a volte ha ragione. Grazie a loro giochiamo anche noi”.

Queste invece le parole del tecnico Marcelino sull’episodio: “Per me non è espulsione. L’impatto è forte, certo, da un certo punto di vista ho più dubbi. Ieri ho visto un ingresso a gamba più alta. Questo va a livello del suolo. Penso che l’entrata non sia grave. Nessuna torsione della caviglia. Se l’arbitro vede gravità… con lo spettacolo che stavamo guardando. 38 minuti molto buoni. Per lasciare una squadra in dieci uomini… L’arbitro mi ha detto che l’aveva visto molto chiaramente”.