Coppa d’Africa, anche il ballo del Camerun è virale: cosa è la danza del “Mbole” – VIDEO

Il Camerun si prepara all’esordio in Coppa d’Africa in una fase di transizione: i Leoni guidati dal presidente Samuel Eto’o sono alla ricerca della loro identità nella competizione in corso in Marocco. Domani affronteranno il Gabon di Aubameyang con i Leoni che si apprestano a sfidare le Pantere con una particolare danza.

Il Camerun è inserito in un girone di ferro con Gabon, Costa d’Avorio e Mozambico con gli Elefanti, ultimi vincitori della Coppa d’Africa, tra i favoriti del raggruppamento con la Nazionale che viene dal fallimento per la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Samuel Eto’o ha nominato David Pagou al posto del licenziato Marc Brys, allenatore locale privo di esperienze fuori dal Camerun, con il nuovo commissario tecnico che ha diramato una lista di convocati molto particolare con le assenze del portiere Andre Onana, del capitano Vincent Aboubakar e dell’ex Verona Jackson Tchatchoua.

Il Camerun pronto all’esordio in Coppa d’Africa: la danza “Mbole” è virale

In un video pubblicato nelle scorse ore da Sportitalia, si possono intravedere i calciatori del Camerun, ripresi in una particolare danza africana. Il Mbole (pronunciato “em-bo-lay”, ndr.) è un genere musicale nato a Yaoundé negli anni 2000 e che si balla in strada fin da quando si è bambini, caratterizzato da ritmi improvvisati. Una sorta di danza moderna nata come una forma di musica cantata durante i funerali. Ossia il classico botta e risposta durante le veglie funebri tra un cantore e coloro che che rispondevano cantando i testi e dando ritmo utilizzando particolare utensili come secchi, pentole o altro.

Questa danza si è sviluppata circa un quarto di secolo fa nei quartieri poveri della capitale della nazione dell’Africa centrale. Questo particolare ballo si è diffuso rapidamente anche per altre cerimonie diventando sempre più particolare e virale con l’introduzione di alcuni strumenti musicali come tastiere e djembe, un particolare tamburo dell’Africa occidentale e, negli ultimi anni celebrato come un genere musicale nazionale.