Una foto che commuove e fa il giro del web. In un mondo in cui difficilmente i calciatori si sbilanciano per timore delle critiche da parte dei propri tifosi o della stampa, Kylian Mbappe si presenta ad una partita del Marocco indossando la maglia della squadra di Regragui. Il motivo? Il tifo per un ex compagno.

Anche se oggi indossano maglie diverse e difendono colori lontani, il rapporto tra Kylian Mbappé e Achraf Hakimi continua a essere uno dei più solidi e sinceri del mondo calcio. Tanto che ha spinto l’ex Campione del Mondo a presentarsi sugli spalti nella gara fra il Marocco ed il Mali addirittura indossando la maglia del Marocco con il nome del compagno. Un gesto non banale al giorno d’oggi. Basti pensare alle critiche che ha subito il fratello di Marcus Thuram, Khephren, per aver gioito ad una rete del fratello rivale recentemente.

Coppa D’Africa, Mbappe’ con la maglia del… Marocco – VIDEO

Kylian Mbappe e Achraf Hakimi non sono più compagni di squadra, ma restano avversari indiretti nella corsa alla Champions League e, soprattutto, amici inseparabili. Un legame nato e consolidato negli anni trascorsi insieme al Paris Saint-Germain, quando entrambi erano punti di riferimento del progetto parigino sotto la Tour Eiffel.

Con il passaggio di Mbappé al Real Madrid, le loro strade si sono divise, ma il sentimento che li unisce è rimasto intatto. Lo si è visto chiaramente in occasione della sfida tra Marocco e Mali, quando le telecamere hanno immortalato l’attaccante del Real Madrid sugli spalti dello Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, presente per sostenere l’amico di sempre. Hakimi, partito dalla panchina per gestione dopo un problema alla caviglia, ha potuto contare su un tifoso davvero speciale. Ecco le immagini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

L’amicizia fra Hakimi e Mbappe: inseparabili al PSG

Hakimi è arrivato al PSG nell’estate del 2021 e fin da subito ha trovato in Mbappé un alleato perfetto, sia in campo che fuori. Sulla fascia destra il marocchino garantiva spinta, velocità e continui inserimenti, mentre il francese sfruttava quegli spazi con movimenti letali. Le loro combinazioni sono diventate un marchio di fabbrica del PSG: assist, sovrapposizioni e intesa naturale, frutto anche di un’amicizia cresciuta giorno dopo giorno nello spogliatoio. Insieme hanno conquistato diversi titoli nazionali, dominando la Ligue 1 e diventando simboli di una squadra piena di stelle.

Mbappé è apparso sorridente sul maxi-schermo, indossando sotto la giacca la maglia del Marocco con il numero 2, proprio quella di Hakimi. Un gesto semplice ma carico di significato, accolto con un lungo applauso dal pubblico. La dimostrazione che, anche quando il calcio separa, certe amicizie restano più forti di qualsiasi trasferimento.