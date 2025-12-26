Il cuore non basta alla Virtus Bologna. Nonostante una grande rimonta contro una big d’Europa, i bianconeri si devono arrendere alla Virtus Arena contro l’Olympiacos, che passa 97-94

Alla Virtus Bologna non basta il cuore né una rimonta che per lunghi tratti ha fatto tremare una delle squadre più solide d’Europa. Alla Virtus Arena l’Olympiacos passa 97-94 al termine di una sfida intensa e spettacolare, in cui i bianconeri sono riusciti a risalire da un passivo di venti punti, sfiorando un supplementare che avrebbe avuto il sapore dell’impresa. Decisive, però, le giocate di Tyler Dorsey e la serata irreale al tiro di Evan Fournier, autentici trascinatori dei greci.

Virtus-Olympiacos, la partita in Eurolega

La partita si apre con una Virtus energica e ben organizzata, capace di tenere testa alla fisicità dell’Olympiacos grazie a una difesa attenta e a buone soluzioni in campo aperto. Il primo quarto resta in equilibrio e Bologna chiude avanti di misura, spinta anche da un brillante avvio di Carsen Edwards, che segna con continuità nonostante qualche acciacco fisico.

Nel secondo periodo, però, cambia l’inerzia: le rotazioni di Bartzokas funzionano alla perfezione e Fournier colpisce ripetutamente dall’arco, approfittando dei falli concessi dalla difesa virtussina. I greci aumentano il numero di viaggi in lunetta e scavano un primo solco, andando all’intervallo sul +9.

Virtus, rimonta e poi ko con l’Olympiacos

Dopo la pausa lunga l’Olympiacos sembra prendere definitivamente il controllo della gara. La superiorità a rimbalzo e le soluzioni offensive di Dorsey e Fournier portano gli ospiti fino al +20, facendo presagire un finale senza storia. È qui, però, che la Virtus cambia volto. Ivanovic si affida a Morgan, che con ritmo e aggressività spacca la difesa avversaria e accende il pubblico. Le triple arrivano con continuità, la difesa sale d’intensità e Bologna piazza un parziale impressionante che la riporta pienamente in partita.

Nel quarto periodo salgono in cattedra anche Vildoza e Niang, e a due minuti dalla fine la Virtus è di nuovo a un solo possesso. Il finale è punto a punto, nervoso e carico di tensione. Dorsey trova un canestro pesantissimo dalla media, Peters è impeccabile dalla lunetta, mentre sull’ultimo possesso il tiro di Alston per il possibile pareggio si spegne sul ferro. Finisce 97-94 per l’Olympiacos: applausi comunque per una Virtus che ha dimostrato carattere e personalità contro una vera corazzata dell’Eurolega.