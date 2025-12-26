Huijsen, follia in vacanza: fa tiro alla fune con una tigre – VIDEO

Diventano virali le immagini del passatempo decisamente singolare con il quale ha deciso di dilettarsi il difensore del Real Madrid ed ex giocatore di Juventus e Roma, Dean Huijsen. Il centrale olandese è stato ripreso mentre faceva il tiro alla fune… con una tigre!

Dimenticate il classico Natale tra neve, sci o interminabili tavolate in famiglia: per Dean Huijsen le festività hanno avuto un sapore decisamente fuori dall’ordinario. Il giovane difensore, cresciuto calcisticamente nella Juventus, ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie a Dubai insieme ai suoi familiari, concedendosi un’esperienza che difficilmente passerà inosservata. Durante il soggiorno negli Emirati, Huijsen ha infatti visitato uno zoo locale, trasformando il Natale in un’avventura fatta di incontri ravvicinati con animali esotici e momenti di puro divertimento. E con un passatempo particolare: il tiro alla fune… con una tigre!

Huijsen fa tiro alla fune con una tigre, le immagini

A rendere virale l’esperienza sono state alcune immagini pubblicate dal padre del calciatore sui social network. Nelle foto si vede Huijsen perfettamente a suo agio mentre posa accanto a enormi serpenti, accarezza una tigre e si cimenta persino in un tiro alla fune con una leonessa, sempre sotto l’occhio vigile degli addetti.

Non sono mancati momenti più teneri, come quando ha dato il biberon a delle caprette o ha giocato con alcune scimmie, oltre all’emozione di dare da mangiare a un coccodrillo. Il sorriso stampato sul volto del classe 2005 racconta meglio di qualsiasi parola quanto questa vacanza sia stata speciale e diversa dal solito.

Dean Huijsen is enjoying holidays fighting with a tiger! 🐯 pic.twitter.com/LZLJmgZWVR — Pubity Sport (@pubitysport) December 26, 2025

Huijsen, il percorso ed il rimpianto Juventus

Mentre Huijsen si gode il sole di Dubai, in Italia c’è chi continua a interrogarsi sul suo percorso calcistico. Nato nei Paesi Bassi ma naturalizzato spagnolo, il difensore è cresciuto nel settore giovanile del Málaga prima di attirare l’attenzione della Juventus, che lo ha portato a Torino ancora giovanissimo.

In bianconero ha completato la sua formazione tra Primavera e Juventus Next Gen, mettendosi in mostra per personalità, fisico e qualità in impostazione. Dopo l’esordio nel calcio professionistico, il club ha deciso di cederlo al Bournemouth per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, una scelta che oggi fa discutere molti tifosi. Il percorso di Huijsen lo ha poi portato fino al Real Madrid, che lo ha acquistato dagli inglesi per oltre 60 milioni. Il suo bell’impatto in Spagna non faf che alimentare il rimpianto in casa Juventus.