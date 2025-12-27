Esclusiva Pedullà: Zapata, il Besiktas insiste, retroscena Cagliari

Attenzione al futuro di Duvan Zapata. Nonostante sia il capitano e simbolo del Torino, il centravanti colombiano è tentato da offerte che arrivano dalla Turchia, dove il Besiktas sembra pronto a continuare l’assalto. E spunta un retroscena legato al Cagliari nel campionato italiano.

Il Torino è alla ricerca di una stabile serenità dopo mesi turbolenti, fatti di contestazioni dei tifosi per la diatriba con la società e risultati altalenanti. Intanto il mercato di gennaio si avvicina e i granata si guardano intorno, sia in entrata che in uscita, per capire come muoversi. Alfredo Pedullà ha svelato i dettagli che riguardano in particolare il futuro del capitano della squadra, Duvan Zapata, con il Besiktas che continua l’assalto per averlo. Spunta anche un retroscena legato a un club di Serie A, al Cagliari.

Pedullà: Zapata, il Besiktas insiste, retroscena Cagliari

Così Alfredo Pedullà riguardo al futuro dell’attaccante del Torino, Duvan Zapata, che è ancora nel mirino di un Besiktas che non vuole mollare per provare a portarlo nel campionato turco: “Occhio al futuro di Duvan Zapata” – ha avvisato Pedullà – “. Ne avevamo già parlato, rivelando come il Besiktas avesse mosso già passi importanti”.

Poi ha spiegato: “Aggiungiamo anche che il club turco aveva mandato a vedere il colombiano durante Torino-Milan, la partita che aveva permesso a Zapata di segnare sbloccandosi ed evidenziando una condizione in crescita. Ma adesso il suo futuro è da scrivere, vedremo se i granata resisteranno all’assalto del Besiktas che anche negli ultimi giorni ha rilanciato”.

Zapata, l’offerta del Besiktas ed il tentativo del Cagliari

Alfredo Pedullà ha poi spiegato nel dettaglio l’idea che ha il club turco del Besiktas per assicurarsi l’attaccante del Torino, Duvan Zapata: “L’idea sarebbe quella di rilevare il contratto attuale, scadenza giugno 2027, e di migliorarlo, non un banale dettaglio per un attaccante che ad aprile compirà 35 anni.

Il Torino ovviamente lo sostituirebbe, ma prima aspettiamo la decisione finale. Per Zapata ci ha provato anche il Cagliari, tuttavia l’ingaggio alto non aiuta molto, mentre il Besiktas alzerà il pressing in attesa che il Torino sciolga le riserve”.