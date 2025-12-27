SI HD

Mondiale a Verstappen, ribaltone in F1: Norris distrutto

Mondiale a Verstappen, ribaltone in F1: Norris distrutto

di

Nemmeno vincere il mondiale sul campo ha dato a Lando Norris una relativa tranquillità. Il pilota inglese fa i conti con un violento schiaffo morale… 

E’ il campione meno atteso, l’outsider per eccellenza, l’uomo a cui nessuno avrebbe mai pensato di doversi rivolgere con il termine di “campione in carica” fino a poche settimane fa: Lando Norris, pilota inglese dall’aspetto simpatico, la passione per il golf e dal complesso rapporto con i fans della Red Bull è forse una delle più grandi sorprese del motorsport degli ultimi anni.

Max Verstappen F1
Verstappen, ufficiale il risultato (Max Verstappen) – www.SportItalia.it

Dopo oltre 10 anni di monopolio assoluto di due squadre, Mercedes prima e Red Bull fino a pochi mesi fa, Norris è riuscito nella non facile impresa di riportare il titolo a Woking, dove mancava da anni. Un risultato che ovviamente premia anche l’impegno incredibile della sua intera squadra in grado di presentare una vettura che ha fatto mangiare la polvere a tutti fin dalle prime gare.

Dobbiamo essere sinceri e non salire sul carro del vincitore come hanno fatto molti: nessuno si sarebbe aspettato che Norris avrebbe vinto il Titolo Piloti, specie dopo che Max Verstappen ha cominciato a recuperare terreno e soprattutto, dopo gli “scivoloni” del britannico a metà stagione che hanno fatto pensare più ad un Oscar Piastri sul gradino più alto del podio. E per qualcuno, non è ancora credibile che sia proprio lui il vincitore.

Smacco dai bookmakers: Norris viene umiliato

Sapete chi altro non ha tutta questa fiducia in Norris? I bookmakers che stanno preparando già le quote per la stagione 2026 e che non pensano che il pilota saprà replicare quanto fatto quest’anno. Del resto, escludendo un certo Lewis Hamilton, molti piloti inglesi sono stati “one hit wonders” da Jensen Button a Nigel Mansell.

F1 Norris lacrime
Smacco per Norris (Reddit.it) – www.SportItalia.it

Prima ancora di correre le 24 gare che compongono la stagione 2026, molti allibratori danno già Verstappen come più probabile vincitore: la quota dell’olandese infatti è fissata a 3,50 mentre quella di Norris a 3,75, il che – per i profani –significa che giocando un euro su Norris si possono vincere 3,5 euro mentre se ne prendono 3,75 se è Verstappen a vincere il campionato. Una quota più alta chiaramente significa che i bookmakers credono meno in quell’evento.

Per Lando è un bello smacco. Ma poteva andargli decisamente peggio: Hamilton viene pagato addirittura a 51 mentre Charles Leclerc a 34. I meno quotati? Valteri Bottas in Cadillac a 201 e il suo compagno di squadra Sergio Perez a 201. Quasi quasi, potremmo buttarci 10 euro, non sia mai che la squadra americana si riveli una nuova Brawn GP…

