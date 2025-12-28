Paura nella sfida fra Sudan e Guinea Equatoriale in Coppa d’Africa. Il portiere del Sudan, Monged Elneel, si è accasciato al suolo perdendo coscienza. Le immagini

Paura nella sfida fra Sudan e Guinea Equatoriale, disputata domenica 28 dicembre e valida per la Coppa d’Africa in corso in Marocco. Un match che resterà nella memoria non solo per il risultato finale, ma soprattutto per quanto accaduto in campo durante il primo tempo che ha coinvolto il portiere del Sudan, Monged Elneel. L’estremo difensore dal nulla si è infatti accasciato al suolo a causa probabilmente di un malore. Le immagini.

Il portiere del Sudan sviene in campo: le immagini

Al 37° minuto del primo tempo della sfida fra Sudan e Guinea Equatoriale, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, il portiere sudanese Monged Elneel si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco, perdendo conoscenza.

Il gesto – come si vede dalle immagini di Sportitalia qui sotto – è stato repentino e inatteso: il giocatore è caduto in avanti, suscitando immediata preoccupazione tra compagni di squadra, avversari e pubblico presente allo stadio. L’arbitro ha fermato il gioco e i sanitari sono intervenuti rapidamente per valutare le sue condizioni.

Guinea Equatoriale-Sudan, sviene il portiere

L’incontro fra Guinea Equatoriale e Sudan, giocato allo Stade Mohamed V, è iniziato su ritmi equilibrati. Il Sudan ha mostrato subito buone intenzioni offensive, andando vicino al vantaggio già al 4° minuto con Mohamed Eisa, il cui tiro ravvicinato è però finito fuori di poco. La Guinea Equatoriale ha risposto affidandosi all’esperienza di Pedro Obiang, che ha avuto due buone occasioni nella prima frazione, senza però riuscire a concretizzare.

Al 37° minuto del primo tempo si è verificato l’episodio più spaventoso della gara: il portiere sudanese Monged Elneel si è improvvisamente accasciato a terra, svenendo in campo. Le immagini hanno generato grande apprensione, con un lungo stop per permettere allo staff medico di intervenire. Elneel è stato sottoposto a controlli, anche per una sospetta commozione cerebrale, ma alla fine è riuscito a continuare la partita. Secondo alcune fonti, il malore sarebbe stato causato dal caldo intenso e da un abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue.

Nella ripresa il Sudan ha aumentato la pressione. Al 60° minuto Eisa ha sfiorato ancora il gol, ma il suo tiro, già oltre il portiere, è stato salvato sulla linea dal difensore Esteban Orozco. La svolta è arrivata al 74° minuto: su calcio di punizione di Eisa, Luis Asue ha deviato il pallone che ha colpito il compagno Saul Coco, finendo in rete oltre l’inutile tuffo del portiere Jesus Owono. Un autogol sfortunato che ha deciso l’incontro.

Nel finale la Guinea Equatoriale ha tentato il tutto per tutto. Il subentrato Jose Nabil ha creato diversi problemi alla difesa sudanese, mentre il veterano Emilio Nsue ha avuto l’occasione del pareggio, mancando di poco il bersaglio. Grazie anche alle parate decisive di Elneel, il Sudan ha resistito fino al fischio finale, conquistando l’1-0.