I dati sono allarmanti, è lo sport più pericoloso per i bambini: oltre 158 incidenti fatali

Parlano i dati, c’è uno sport che per i bambini ed i giovani è davvero pericoloso. I decessi sono stati oltre 150 in pochi anni.

Una delle maggiori difficoltà nell’essere genitori è riuscire a coniugare due aspetti contraddittori dell’esperienza di vita di un figlio. Da un lato, bisogna permettergli di fare le sue esperienze, anche “sbattendo la testa” contro il fatto che non sempre le cose possono andare bene e che la vita può riservare anche brutte sorprese. Questo però senza mai esporre un giovane o una giovane ad un’esperienza traumatica e pericolosissima.

Questa grave dicotomia si espleta alla perfezione nel mondo dello sport dove i ragazzi e le ragazze, in tenera età, si trovano davanti situazioni in cui possono competere con altri, scoprono le difficoltà, anche il dolore e la stanchezza. Tutto però si deve svolgere in sicurezza e non è accettabile che a quelli che sono poco più che bambini, possa accadere qualcosa di indicibile.

Uno sport su tutti, secondo un’analisi statunitense pubblicata da USA Today rappresenta più un pericolo che un’opportunità di crescita, per i giovanissimi. I casi di lutti e gravi infortuni non si contano più, anzi, ad essere precisi sono stati contati eccome dai dottori. E il responso che hanno dato è semplicemente terrificante.

Genitori terrorizzati da questo sport

Secondo l’analisi presa in oggetto, ben 158 giovanissimi, età compresa tra i 4 ed i 19 anni, sono morti dal 2000 in eventi legati allo sport del motocross, una disciplina affascinante ma molto pericolosa e, forse, che sarebbe meglio riservare ad adulti che sanno a cosa vanno incontro. L’ultimo caso noto è quello della giovane Ashlee Sokalski, 19 anni, morta dopo essere stata travolta per errore dai compagni durante un evento in Tennessee nonostante la corsa in ospedale.

I dati sono ancora più spaventosi se si pensa che dei decessi, ben 19 riguardano bambini con meno di 10 anni di età per un totale di 6 morti ogni anno di media. Prima di demonizzare lo sport come troppo spesso accade, però, c’è da notare una cosa molto importante. Negli USA, non tutti gli stati hanno regole molto stringenti per la sicurezza dei piccoli rider.

La strategia da seguire sembra quindi quella di controlli più severi, misure di sicurezza stringenti e soprattutto, personale medico qualificato sempre vicino ai circuiti dove si corrono questi eventi per scongiurare il peggio. La denuncia è la seguente: due terzi dei decessi sono avvenuti in eventi non approvati dalla American Medical Association e questo la dice lunga su chi abbia la responsabilità di tali tragedie. Se vostro figlio o vostra figlia sceglie questo splendido sport quindi, assicuratevi sempre che lo svolga in sicurezza e che gli eventi siano stati organizzati da enti competenti, tanto per stare sicuri.