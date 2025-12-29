SI HD

Home » Calcio » Coppa d’Africa, in campo Salah! Le partite di oggi su Sportitalia

Coppa d’Africa, in campo Salah! Le partite di oggi su Sportitalia

Inizia la terza giornata della Coppa d’Africa 2025, che chiuderà la prima fase del torneo che si sta disputando in Marocco, grande esclusiva di SPORTITALIA. In campo Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica alle 17, poi Zambia-Marocco e Comore-Mali: dove vederle

Inizia la 3^ giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2025. Alle 17 in campo Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafica, poi alle 20 è il turno di Comore-Mali e Zambia-Marocco. La Coppa d’Africa è un’esclusiva di SPORTITALIA in Italia: ecco dove vedere le partite. Si chiudono oggi le partite legate ai gironi A e B e si comincia a delineare anche il quadro completo per gli ottavi di finale del torneo.

Dove vedere le partite in Coppa d’Africa su Sportitalia di oggi

Si parte alle 17:00 con la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa, con le sfide che delineeranno le squadre che si qualificheranno agli ottavi del torneo che si sta svolgendo in Marocco.

Da Angola-Egitto a Zimbabwe-Sudafrica, fino alle sfide di stasera Zambia-Marocco e Comore-Mali. Ecco dove vedere le partite di Coppa d’Africa, esclusiva di SPORTITALIA:

Ore 17:00 Angola-Egitto sul canale 60 DTT (clicca qui per vederla in streaming gratis)
Ore 17:00 Zimbabwe-Sudafrica su Solocalcio (clicca qui per vederla in streaming gratis)
Ore 20:00 Zambia-Marocco canale 60 DTT (clicca qui per vederle in streaming gratis)
Ore 20:00 Comore-Mali su Solocalcio (clicca qui per vederla in streaming gratis)

Le formazioni di Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica

Alle ore 17:00 Angola-Egitto sul canale 60 DTT (clicca qui per vederla in streaming gratis): Salah parte dalla panchina con l’Egitto già qualificato. C’è l’attaccante del Cagliari Luvumbo, con i giocatori di Lecce e Udinese Gaspar e Modesto, nell’Angola. Sempre alle 17 Zimbabwe-Sudafrica su Solocalcio (clicca qui per vederla in streaming gratis). Ecco le formazioni ufficiali delle due gare.

ANGOLA vs EGITTO
Angola (4-3-3): Marques; Modesto, Gaspar, Carmo, Fortuna; Maestro, Beni, Fredy; Luvumbo, Mabululu, Banza.
Egitto (4-3-3): Shobeir; Eid, Abdelmaguid, Sobhi, Fatouh; Saber, Ismail, Lasheen; Mohsen, Adel, Mostafa Mohamed.

ZIMBABWE vs SUDAFRICA
Zimbabwe (3-5-2): Arubi; Galloway, Takwara, Garananga; Fabisch, Antonio, Nakamba, Msendami, Lunga; Dube, Maswanhise.
Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Appollis, Mbule, Moremi; Foster.

