Federica Pellegrini, l’annuncio sorprende: i fan non aspettavano altro

Annuncio imprevisto da parte della famosa ex nuotatrice di livello olimpico, Federica Pellegrini ha davvero stupito i suoi followers.

Da quando ha lasciato la sua fiorente carriera sportiva, Federica Pellegrini ha fatto molta strada in altri campi, dimostrando che non sempre la parabola di un atleta è destinata a calare nel momento del suo ritiro. Dopo una serie di relazioni che ha chiuso per ragioni personali, la nuotatrice pare innanzitutto aver trovato il vero amore della sua vita.

La donna è oggi in una relazione più che stabile con Matteo Giunta, tra l’altro ex membro del suo team di preparazione atletica, con cui ha già avuto due figlie, una – Matilde nata nel 2024 – già inserita nel nucleo familiare molto attivo sui social network ed una seconda in arrivo, come i due hanno annunciato tramite la scrittura di un libro sulla famiglia su Instagram giorni fa.

Non è finita qui, però, poiché la famosa nuotatrice ha anche il suo team in cui allena atleti professionisti sperando che in futuro, possano replicare anche solo una parte dei suoi grandi successi internazionali o olimpici. La donna ha poi in calendario un evento che pochi suoi fans si sarebbero aspettati. Si tratta di un’apparizione in un programma importantissimo.

Pellegrini a C’è posta per te, tutto confermato

Nelle ultime settimane, la famosa conduttrice Maria De Filippi, celebre per programmi come Amici o C’è posta per te ha comunicato quali saranno gli ospiti proprio di questo secondo programma, ormai arrivato a toccare il traguardo delle 300 puntate in tutto. Tra gli ospiti, ci sono anche una vasta serie di personaggi legati al mondo dello sport come Lorenzo Musetti.

A sorpresa visto che raramente l’avevamo vista comparire in programmi di questo tipo la Pellegrini sarà parte dell’equipe di atleti professionisti che prenderanno parte come grandi protagonisti di alcune puntate speciali nel corso del 2026. Quella dedicata alla Pellegrini, secondo alcune indiscrezioni, sarà legata ad un evento molto difficile da ripercorrere: un lutto familiare.

Questo programma come molti milioni di italiani sanno rappresenta un palcoscenico importantissimo, forse tra i più rilevanti, per qualsiasi personaggio pubblico. Non che la Pellegrini ne abbia bisogno per forza – su Instagram conta quasi 2 milioni di followers – ma evidentemente, avere un ampio bacino di pubblico a cui raccontare le sue storie di vita vissuta a pieno può essere molto rilevante per la celebre sportiva.