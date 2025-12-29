Maurizio Sarri operato al cuore: come sta l’allenatore della Lazio

A pochi giorni dalla sfida che lo vedrà protagonista come grande ex di giornata, nel big match di domenica sera contro il Napoli allo stadio Olimpico di Roma, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è stato operato al cuore. Intervento perfettamente riuscito per lui

Mancano pochi giorni e poi Maurizio Sarri vivrà una giornata decisamente particolare, da grande ex, nel big match contro il Napoli. Il big match è previsto domenica 4 gennaio allo stadio Olimpico di Roma ed il tecnico della Lazio si ritroverà di fronte alla squadra dove ha espresso il suo calcio probabilmente ai massimi livelli. L’allenatore biancoceleste sarà regolarmente presente nonostante sia appena finito sotto ai ferri: arriva la nota della Lazio sull’operazione che ha dovuto affrontare per un problema di fibrillazione atriale.

Lazio, Sarri operato al cuore: la nota

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, è finito sotto ai ferri per un’ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Il tecnico toscano dovrà dunque rimanere a riposo per qualche ora, prima di poter tornare in campo a lavorare.

Questo il comunicato della Lazio: “La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo”.

Lazio, Sarri operato: le sue condizioni

Nel comunicato con il quale la Lazio ha reso noto che il proprio tecnico Maurizio Sarri è stato operato per un problema di fibrillazione atriale viene anche specificato che ciò non comporterà limitazioni al suo lavoro, visto che l’allenatore tornerà immediatamente in pista, o quasi.

Ecco quanto si legge in merito: “Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti”.