Né Ferrari, né Mercedes: nuova destinazione per Verstappen

Qualcuno già lo sospettava e ci aveva visto giusto. Non sono Ferrari o Mercedes, le potenziali destinazioni per un Max Verstappen pronto a lasciare Red Bull.

Dopo anni di dominio incontrastato dei circuiti che gli hanno consegnato un titolo dopo l’altro, sia nei Piloti che nei Costruttori, Max Verstappen ha assaporato dopo tantissimo tempo l’amaro gusto della sconfitta. Un modo per fargli capire che in fin dei conti è un essere umano da parte del “Dio delle corse”? Più probabilmente, Red Bull ha avuto un contraccolpo notevole dai vari scandali degli ultimi anni.

Ogni ciclo vincente ha una fine: l’addio di Adrian Newey, le tensioni continue con Christian Horner che alla fine, è stato allontanato dal team a stagione in corso, senza una spiegazione, probabilmente anche per gli strascichi del presunto scandalo con foto oscene mandate ad una dipendente, e in ultimo la defezione di Helmut Marko: sembra che per la squadra che ha dominato i circuiti per quasi 10 anni, sia arrivata l’ora di cambiare registro.

Come molti di noi sanno dalle sue dichiarazioni pubbliche, per Max è inaccettabile correre solo per fare presenza o tenere alti i colori di una squadra, anche se si tratta di quella che lo ha consegnato alla fama. Ecco perché una Red Bull poco competitiva nel 2026 potrebbe spingerlo definitivamente tra le braccia di un altro team: e non è quello che pensate voi.

Max va via ma non in Mercedes o Ferrari

La squadra che ha fatto la corte più serrata a Max negli ultimi anni, come Toto Wolff non ha mai nascosto del resto, è sicuramente la Mercedes che a più riprese ha spinto per avere l’olandese sul sedile di una freccia argentata; tuttavia, è in Ferrari che molti lo vorrebbero, con lo stesso Max che ha dichiarato: “Nella vita, non si può escludere niente”.

Il team dove però noi siamo convinti che Verstappen potrebbe andare in caso di una Red Bull meno competitiva altro non è che Aston Martin. Pensateci bene: il suo mentore, Newey, è lì ed ha progettato un’auto che molti credono possa giocarsi il titolo già nel 2025. Ora, la notizia che anche lo storico ingegnere di pista di Max, Gianpiero Lambiase, è vicino alla squadra Smeraldo rimbalza nel Paddock.

Stando a varie fonti, Lambiase è pronto a cambiare casacca per il prossimo anno, con The Race che riporta la notizia confermata che la squadra inglese gli avrebbe offerto un “ruolo di natura dirigenziale” non ancora specificato. Insomma, un altro tassello che spinge nella direzione di un Max con la tuta verde, se le cose in Red Bull cadranno davvero a pezzi.