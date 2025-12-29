Serie A, ufficiale la fine del pallone arancione: perché è stato un flop

Arriva la svolta per il pallone scelto per giocare le gare di Serie A: è la fine della corsa per quello arancione e il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, spiega i motivi che hanno portato a questa decisione. La nuova palla? Sarà bianca o gialla

Arriva la decisione della Lega Calcio Serie A sul tanto contestato pallone arancione. Il presidente Ezio Maria Simonelli annuncia il cambio di rotta: “Il nuovo pallone sarà bianco o giallo”. Ma per quale motivo la scelta del pallone arancione ha scatenato tante polemiche? C’è un problema effettivo alla base della scelta, che però non sarà immediata, visto che per motivi logistici andrà dato il tempo al fornitore ufficiale del calcio italiano di attrezzarsi nuovamente per garantire un adeguato numero di nuovi palloni.

Basta con il pallone arancione in Serie A: il motivo

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha spiegato a Radio 1 i motivi che hanno portato a dire basta con il pallone arancione, tanto contestato in questa prima parte di campionato italiano.

Queste le parole di Simonelli riguardo alla scelta fatta: “Abbiamo ricevuto tante giuste proteste e chiesto al nostro fornitore di anticipare il più possibile la fornitura di nuovi palloni. Oggettivamente è stata una scelta non felice. Bello da guardare, ma poco efficace”. Il problema? Il daltonismo, come spiega il numero uno della Lega Calcio: “Ci sono persone che non riescono a vedere il pallone a causa del daltonismo. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste e chiesto di anticipare il più possibile la fornitura di nuovi palloni”, le sue parole.

Stop al pallone arancione. Ma ora c’è da aspettare

E ora? Con l’annuncio della fine del pallone arancione in Serie A bisognerà attendere che il fornitore procuri un adeguato numero di nuovi palloni: “Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti” – ha fatto notare Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A.

Che poi ha spiegato: “Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice”. Infine l’annuncio sul nuovo colore del pallone: “Si tornerà al giallo o al bianco. Il nuovo pallone sarà o giallo o bianco, ma ci vorrà del tempo prima di poter sostituire quello arancione”.