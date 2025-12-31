Sono in corso altre due sfide dell’ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa e si sta delineando il quadro completo degli ottavi di finale del torneo che si sta svolgendo in Marocco, grande esclusiva di Sportitalia. Il tutto seguito con attenzione dai club di Serie A, che attendono di riabbracciare i propri giocatori.

La Coppa d’Africa 2025, che si sta disputando in Marocco, sta arrivando a un momento chiave. La giornata di oggi chiuderà infatti la fase a gironi e stabilirà le ultime qualificate alla fase a eliminazione diretta del torneo, grande esclusiva di Sportitalia. Il programma prevede due partite attualmente in corso dalle 17.00, con Guinea Equatoriale-Algeria e Sudan-Burkina Faso in atto, mentre in serata, alle 20.00, si affronteranno Gabon e Costa d’Avorio, insieme a Mozambico e Camerun. Un occhio attento lo hanno i club di Serie A, che attendono di riabbracciare i propri giocatori impegnati in Marocco.

I giocatori di Serie A impegnati oggi in Coppa d’Africa

L’esito degli incontri in Coppa d’Africa è seguito con attenzione anche in Italia, dagli addetti ai lavori della Serie A, interessati a capire quanto a lungo alcuni calciatori resteranno impegnati con le rispettive nazionali. Tra i protagonisti attesi oggi figurano Ndicka e Kossonou, tesserati per Roma e Atalanta e in campo con la Costa d’Avorio, oltre a Bayo dell’Udinese. Con la maglia del Camerun giocherà invece Onana, attualmente al Genoa. Attualmente in campo Belghali del Verona con l’Algeria, così come Coco del Torino, con la Guinea Equatoriale.

A questo punto della competizione è lecito chiedersi quali giocatori abbiano già la certezza di continuare il loro percorso nella Coppa d’Africa e quali, al contrario, siano ormai fuori dal torneo e pronti a rientrare nei club di appartenenza. Analizziamo la situazione.

Coppa d’Africa, i giocatori di Serie A che giocano gli ottavi

Vediamo di seguito il quadro completo dei giocatori impegnati in Coppa d’Africa.

Giocatori che possono rientrare nei club in quanto già eliminati:

– Zambia: Liteta (Cagliari) e Banda (Lecce)

– Angola: Rui Modesto (Udinese), Nzola (Pisa), Luvumbo (Cagliari), Gaspar (Lecce)

– Guinea Equatoriale: Saul Coco (Torino)

Giocatori già sicuri di giocare gli ottavi di finale:

– Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)

– Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)

– Senegal: Dia (Lazio)

– Algeria: Belghali (Verona)

– Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)