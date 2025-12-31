Ultim’ora in MotoGP, c’è l’annuncio ufficiale: decisione definitiva

Contratto pronto ed accordo firmato, i tifosi di MotoGP vengono messi davanti al fatto compiuto. Non molti se lo sarebbero aspettato, a questo punto.

La stagione di MotoGP del 2026 sarà un evento da seguire con enorme attenzione e costanza. Come il secondo capitolo di una bella serie televisiva, anche questo mondiale dovrà rispondere a tanti enigmi lasciati aperti dal finale di questa stagione che ha segnato una bella serie di colpi di scena, benché la vittoria di Ducati Lenovo e Marc Marquez fosse praticamente scontata da diverse gare,

Le domande che ci possiamo porre sono tante, ma le più pressanti le conosciamo tutti, in quanto appassionati. Pecco saprà ritornare in sella e fare la stagione che ci aspettiamo da un campione? Quartararo resterà in Yamaha o sarà la sua ultima stagione con un team che non gli sta dando queste enormi soddisfazioni? E i nuovi piloti, come se la caveranno?

E poi le tante domande sui due uomini con tutti i riflettori puntati addosso, due campioni spagnoli, Marquez stesso e Jorge Martin, entrambi in ripresa dopo un infortunio che proprio non ci voleva per chiudere la stagione e che, sulla carta, sono anche due piloti che potrebbero contendersi il titolo fin dalla prima gara. Ma per seguire il Mondiale, ancora una volta, ci sarà un solo modo…

Fibrillazione nel Motomondiale, è stato confermato

Considerando che non sempre le piattaforme di intrattenimento e streaming riescono a trovare accordi validi e duraturi per trasmettere manifestazioni sportive internazionali, è molto sollevante sapere che anche per quest’anno, Dorna e Liberty Media hanno trovato un accordo solido con la piattaforma che ci darà in esclusiva ogni gara di MotoGP nel 2026.

Si tratta ancora una volta di Sky. La società con sede in Regno Unito che in Italia è fornita da Sky Italy ha trovato un contratto per continuare a trasmettere la MotoGP sulle sue piattaforme, almeno fino alla stagione 2027 che sarà anche quella in cui le regole cambieranno, rendendo il Motomondiale ancora più intrigante ed imprevedibile di quanto già non lo sia.

L’accordo è parte di un’intesa triennale che riduce il rischio che gli appassionati non abbiano modo di seguire la competizione giorno dopo giorno, come successo con DAZN ed alcuni campionati che non hanno trovato l’intesa. Rassicurante anche sapere che se avete già stipulato un abbonamento per l’anno prossimo, non ve ne serviranno altri, per seguire la MotoGP anche nei prossimi mesi.