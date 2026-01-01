Nella 40ª edizione del premio “King of America”, Leo Messi si piazza solamente secondo. A trionfare è un giocatore del Flamengo, che ha trionfato in Copa Libertadores. In questo premio in passato hanno vinto giocatori del calibro di Maradona e Pelé

Nel corso della 40ª edizione della storica premiazione organizzata dal quotidiano El País, Giorgian De Arrascaeta, in forza al Flamengo, è stato proclamato “King of America” 2025, precedendo Lionel Messi dell’Inter Miami e Adrián Martínez del Racing. In ambito femminile, il riconoscimento di “Queen of America” è andato a Gabi Zanotti del Corinthians, che ha avuto la meglio sull’icona brasiliana Marta dell’Orlando Pride e sulla giovane rivelazione paraguaiana Claudia Martínez dell’Olimpia. Il premio per il miglior allenatore dell’anno è stato invece assegnato a Filipe Luís, anch’egli del Flamengo, davanti a Gustavo Costas del Racing e a Gustavo Alfaro, commissario tecnico del Paraguay.

King of America, Messi battuto

Alla votazione hanno preso parte 264 giornalisti. De Arrascaeta ha raccolto 179 preferenze, pari al 67,8% dei voti, distanziando nettamente Messi, fermo a 39 voti (14,8%), mentre Martínez si è classificato terzo. Tra le calciatrici, Zanotti ha ottenuto 71 voti, superando Marta con 27 e la diciassettenne Martínez, che ne ha raccolti 19. Per quanto riguarda gli allenatori, Filipe Luís ha dominato la classifica con 191 voti su 264 (72%), precedendo Alfaro, secondo con 23 preferenze (8,7%), e Costas, terzo.

Da anni protagonista nelle posizioni di vertice della graduatoria — terzo nel 2019, quinto nel 2021 e secondo nel 2022 — il centrocampista uruguaiano ha vissuto la stagione migliore della sua carriera. Con la maglia del Flamengo ha messo a segno complessivamente 25 reti e 20 assist, prestazioni fondamentali per i successi nel Campeonato Carioca, nella Supercoppa del Brasile, nel Campionato Brasiliano e nella Copa Libertadores.

King of America, l’albo d’oro

2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)

2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)

2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)

2022 – Pedro – Flamengo (BRA)

2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)

2020 – Marino – Santos (BRA)

2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)

2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)

2017 – Luan – Grêmio (BRA)

2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)

2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)

2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)

2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)

2012 – Neymar – Santos (BRA)

2011 – Neymar – Santos (BRA)

2010 – D’Alessandro – Internazionale (BRA)

2009 – Verón – Studenti (ARG)

2008 – Verón – Estudiantes (ARG)

2007 – Salvador Cabañas – America del Messico (MEX)

2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)

2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)

2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2002 – Cardozo – Toluca (MEX)

2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)

2000 – Romario – Vasco (BRA)

1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)

1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)

1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)

1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)

1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1994 – Cafu – San Paolo (BRA)

1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)

1992 – Raí – San Paolo (BRA)

1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)

1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)

1989 – Bebeto – Vasco (BRA)

1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)

1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)

1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)

1985 – Romerito – Fluminense (BRA)

1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1983 – Socrate – Corinthians (BRA)

1982 – Zico – Flamengo (BRA)

1981 – Zico – Flamengo (BRA)

1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)

1977 – Zico – Flamengo (BRA)

1976 – Elías Figueroa – Internazionale (BRA)

1975 – Elías Figueroa – Internazionale (BRA)

1974 – Elías Figueroa – Internazionale (BRA)

1973 – Pelé – Santos (BRA)

1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)

1971 – Tostão – Crociera (BRA)