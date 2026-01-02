Milan di corto muso sul Cagliari e sorpasso all’Inter

Il Milan vince ancora, segnando per l’undicesima volta in stagione al primo tiro in porta: 1-0 sul Cagliari a firma di Rafael Leao. Un successo che permette al Diavolo di passare almeno due notti in vetta solitaria in classifica, in attesa del risultato dei nerazzurri contro il Bologna

Il Milan lascia la Sardegna con una vittoria preziosa e si riprende il primo posto in Serie A. Contro il Cagliari finisce 1-0, al termine di una partita tutt’altro che semplice, risolta da un episodio nella seconda metà di gara. Il protagonista è Rafael Leao, tornato titolare e subito decisivo con il suo sesto gol in campionato. Nei minuti finali c’è spazio anche per l’esordio assoluto in Serie A di Niclas Fullkrug, chiamato da Allegri a dare peso e copertura nel finale. Una vittoria da squadra di Max Allegri: non solo il risultato “di corto muso”, ma anche un dato eclatante: il Diavolo ha sbloccato il match al primo tiro in porta per l’undicesima volta in questa stagione.

Il Milan vince a Cagliari: decide Leao

Il Cagliari, soprattutto nei primi 45 minuti, mette in seria difficoltà il Milan. I sardi giocano con personalità, pressano alto e muovono bene il pallone, trovando spesso sbocchi sulle corsie laterali. Il Milan fatica a costruire gioco, appare impreciso e si affida più alle individualità che a una manovra corale. Leao resta poco coinvolto e le poche iniziative offensive nascono dai piedi di Modric, senza però impensierire davvero Caprile.

Dopo l’intervallo il Milan cambia passo. L’atteggiamento è più aggressivo e al primo vero affondo arriva il gol: azione sviluppata sulla destra e conclusione potente di Leao che vale il vantaggio. Da quel momento i rossoneri controllano meglio il ritmo della partita, limitando le iniziative del Cagliari, che prova comunque a restare in partita fino alla fine. Allegri rinforza la squadra con gli ingressi di Pulisic e Fullkrug per difendere il risultato. Il triplice fischio certifica un successo sofferto, ma fondamentale, che riporta il Milan in cima alla classifica.

Milan primo per almeno due notti: sorpasso all’Inter

Con il successo ottenuto a Cagliari, il Milan ha sorpassato l’Inter in vetta alla Serie A. Vediamo di seguito la classifica aggiornata del campionato italiano, con i rossoneri che comandano.

La classifica aggiornata della Serie A:

1. Milan 38 (17 partite giocate)

2. Inter 36 (16)

3. Napoli 34 (16)

4. Roma 33 (17)

5. Juventus 32 (17)

6. Como 27 (16)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (17)

9. Sassuolo 22 (17)

10. Atalanta 22 (17)

11. Udinese 22 (17)

12. Cremonese 21 (17)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (18)

15. Parma 17 (16)

16. Lecce 16 (16)

17. Genoa 14 (17)

18. Hellas Verona 12 (16)

19. Pisa 11 (17)

20. Fiorentina 9 (17)