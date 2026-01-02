Il futuro di Christopher Nkunku si tinge ancor di più di rossonero. La situazione dell’attaccante è diametralmente cambiata nelle ultime settimane: dalla doppietta decisiva al Verona fino alle parole del direttore sportivo Igli Tare, che ha allontanato la possibilità di un suo addio nel mercato invernale.

Milan, Tare difende Nkunku: “Mai messo in discussione

Nel corso del prepartita della sfida al Cagliari il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Christopher Nkunku: “Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli ultimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante”.

Anche a DAZN lo ha poi difeso: “La preparazione non fatta e l’infortunio a settembre hanno rallentato il suo percorso, nell’ultimo mese ha trovato un suo equilibrio ed è ben voluto dalla squadra. Peccato non averlo a disposizione quest’oggi, dopo i suoi due gol nell’ultima gara”.

Milan, Tare parla del mercato di gennaio: le parole

Così poi il ds del Milan, Igli Tare, ha parlato di un possibile innesto in difesa: “Noi siamo contenti del reparto difensivo, i ragazzi sono stati bravi. Vogliamo cercare di dare delle scelte all’allenatore quindi saremo vigili comunque sul mercato. Non è importante l’età, ma l’essere pronto a scendere in campo”.

Poi sull’ultimo arrivato Niclas Fullkrug, oggi convocato per la prima volta da Allegri contro il Cagliari dopo la firma dal West Ham, Tare ha spiegato: “Lui è un giocatore che porta esperienza e fisicità dentro l’area, so bene come si interpreta questo ruolo: ci ha sorpreso tutti per entusiasmo e presenza fisica abbastanza buono, in questo momento ha 30-40 minuti, potrebbe anche esordire oggi. L’abbiamo portato in anticipo, in accordo con il West Ham, per permettergli di inserirsi subito nel gruppo”.