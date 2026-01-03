SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Calciomercato » Al-Hilal, Inzaghi vuole rinforzare l’attacco: nel mirino un giocatore dell’Atletico Madrid

Al-Hilal, Inzaghi vuole rinforzare l’attacco: nel mirino un giocatore dell’Atletico Madrid

di

L’Ah-Hilal lavora sul mercato per rinforzare la difesa, ma non solo. Il club allenato da Inzaghi ha messo nel mirino anche un attaccante dell’Atletico Madrid.

Al-Hilal scatenato sul mercato? Presto per dirlo; di certo la formazione allenata da Simone Inzaghi sta cercando di rinforzare tutti i reparti per continuare a crescere in campionato e non solo. In uscita vi stiamo raccontando di Cancelo. Rischia di diventare la telenovela dell’inverno quella fra l’Inter e il portoghese. E non potrebbe essere altrimenti visto il grande affare fiutato da Ausilio e dalla dirigenza nerazzurra. Il tutto è nato dal desiderio di Simone Inzaghi di riavere con sé all’Al Hilal uno fra i suoi vecchi gregari, Stefan De Vrij o Francesco Acerbi.

Simone Inzaghi, allenatore Al-Hilal
Simone Inzaghi, allenatore Al-Hilal, quati record (fonte account X Al-Hilal)

Al-Hilal, mirino su un giocatore dell’Atletico

Il club saudita ha messo nel mirino l’attaccante norvegese Alex Sorloth. Negli scorsi giorni era stato accostato anche al Liverpool. Secondo quanto riportato da Radio Marca, il centravanti norvegese dell’Atlético Madrid è stato proposto come possibile soluzione.

Ma la risposta dei Colchoneros è stata chiara: per lasciarlo partire servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di sterline. Una richiesta economica importante che ha inevitabilmente frenato le riflessioni del club inglese. E adesso Sorloth è nel mirino del club saudita.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2026  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×