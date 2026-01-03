Al-Hilal, Inzaghi vuole rinforzare l’attacco: nel mirino un giocatore dell’Atletico Madrid

L’Ah-Hilal lavora sul mercato per rinforzare la difesa, ma non solo. Il club allenato da Inzaghi ha messo nel mirino anche un attaccante dell’Atletico Madrid.

Al-Hilal scatenato sul mercato? Presto per dirlo; di certo la formazione allenata da Simone Inzaghi sta cercando di rinforzare tutti i reparti per continuare a crescere in campionato e non solo. In uscita vi stiamo raccontando di Cancelo. Rischia di diventare la telenovela dell’inverno quella fra l’Inter e il portoghese. E non potrebbe essere altrimenti visto il grande affare fiutato da Ausilio e dalla dirigenza nerazzurra. Il tutto è nato dal desiderio di Simone Inzaghi di riavere con sé all’Al Hilal uno fra i suoi vecchi gregari, Stefan De Vrij o Francesco Acerbi.

Al-Hilal, mirino su un giocatore dell’Atletico

Il club saudita ha messo nel mirino l’attaccante norvegese Alex Sorloth. Negli scorsi giorni era stato accostato anche al Liverpool. Secondo quanto riportato da Radio Marca, il centravanti norvegese dell’Atlético Madrid è stato proposto come possibile soluzione.

‼️ Al Hilal oltre a un difensore lavora anche per un attaccante. Tra i candidati piace anche Sorloth dell’Atletico Madrid. — Gianluigi Longari (@Glongari) January 3, 2026

Ma la risposta dei Colchoneros è stata chiara: per lasciarlo partire servirà un’offerta superiore ai 30 milioni di sterline. Una richiesta economica importante che ha inevitabilmente frenato le riflessioni del club inglese. E adesso Sorloth è nel mirino del club saudita.