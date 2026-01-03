Arrivano importanti novità sul fronte Joao Cancelo per l’Inter. I nerazzurri si sono portati avanti con l’Al Hilal, ma aspettano il via libera dal giocatore. Che però si mette in proprio per spingere verso il ritorno al Barcellona, chiamando direttamente il presidente blaugrana Laporta

Rischia di diventare la telenovela dell’inverno quella fra l’Inter e Joao Cancelo. E non potrebbe essere altrimenti visto il grande affare fiutato da Ausilio e dalla dirigenza nerazzurra. Il tutto è nato dal desiderio di Simone Inzaghi di riavere con sé all’Al Hilal uno fra i suoi vecchi gregari, Stefan De Vrij o Francesco Acerbi. Da lì è nata l’idea dell’Inter: chiedere in cambio Cancelo. Il portoghese però da parte sua spinge per il Barcellona e non ha ancora dato il via libera. Anzi: si è messo in proprio chiamando il presidente blaugrana Joan Laporta. Scopriamo tutte le novità.

Inter-Cancelo, tutte le novità: il giocatore chiama il Barcellona

Ecco le ultime novità sulla trattativa svelate da Gianluigi Longari. Joao Cancelo ha avuto un contatto diretto con il presidente del Barcellona, Joan Laporta per convincerlo a prenderlo: la sua prima scelta è il Barcellona. In realtà però il ds blaugrana Deco ha come priorità quella di prendere Senesi o Bastoni, magari in estate. Cancelo però ha chiamato il presidente dei catalani per fare “pressione” in tal senso.

Aggiornamento #Cancelo: il portoghese ha avuto un filo diretto con Laporta per convincere il Barcellona a cambiare le sue priorità, al momento rivolte alla ricerca di un centrale. L’Inter attende, forte dell’accordo sulla parola con Al Hilal. Il contatto con i sauditi nasce da… https://t.co/ZaTa0P92I4 — Gianluigi Longari (@Glongari) January 3, 2026

Inter-Cancelo, come è nata la trattativa

È bene precisare che l’interesse dell’Inter per Joao Cancelo nasce dalla volontà dell’Al Hilal di Simone Inzaghi di prendere uno fra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi. A quel punto i nerazzurri hanno chiesto come contropartita Cancelo. In questo è stato trovato un accordo dal punto di vista economico per coprire lo stipendio dell’esterno da qui a fine stagione.

Il giocatore però non ha dato il via libera, visto che ha come priorità quella di tornare al Barcellona. Chiaramente l’eventuale cessione di uno fra De Vrij e Acerbi all’Al Hilal dipende anche dal sì di Cancelo al ritorno all’Inter.