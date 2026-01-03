Sequestro in MotoGP, le hanno portate via tutte: coinvolti anche Marquez e Rossi

Un gravissimo episodio di cronaca che coinvolge Valentino Rossi e Marc Marquez sconvolge il motorsport. Sono rimasti tutti allibiti dalla scoperta.

Una scoperta agghiacciante che tocca il mondo del motorsport nel vivo è stata riportata dalla stampa internazionale in queste ore, aprendo un caso mediatico che tocca perfino due dei piloti più famosi del loro ambito. Marc Marquez e Valentino Rossi sono solo due dei piloti a cui questa novità non può non far venire un brivido lungo la schiena.

Come anche la Formula 1, la MotoGP è uno sport per gentiluomini e non è tollerabile che un pilota rimanga coinvolto direttamente o indirettamente in casi di cronaca nera. Questa volta però i nomi di Rossi e Marquez sono finiti loro malgrado nell’ambito di un’indagine. Infine, anche i due piloti che sono i principali – ed involontari – protagonisti di questa tremenda scoperta non hanno mai avuto a che fare con il mondo del crimine. Discorso diverso per la persona che è finita in manette, dopo che le Forze dell’Ordine hanno fatto irruzione in una delle sue residenze che è considerata dall’FBI stesso un narcotrafficante tra i più potenti del settore.

Le moto di Marquez e Rossi in mano ai narcos

I tentativi dei Narcos di entrare nel motorsport sono iniziati nel 1981 quando Pablo Escobar provò ad inserire un suo pilota alle pre qualifiche di un Gran Premio iridato, venendo però fermato da Bernie Ecclestone che sfruttò la burocrazia per impedire che ciò accadesse senza far arrabbiare il famoso trafficante. Il fascino che questi sport esercitano su persone molto ricche e potenti è indubbio, lo prova pure il caso odierno.

Le informazioni che riporteremo sono state diffuse dall’FBI, convinta da anni che Ryan James Wedding, ex campione di snowboard canadese, sia un narcotrafficante potente ed influente che connette Canada e Messico nel traffico di droga. Un duro colpo sarebbe stato portato all’irreperibile ex atleta, quando la polizia messicana ha fatto irruzione in una proprietà a lui riconducibile, trovando un bottino di 50 motociclette sportive costosissime e di grande importanza storica.

Nella proprietà in cui la polizia ha scattato molte foto che farebbero impazzire i collezionisti e gli appassionati di tutto il pianeta sono state trovate moltissime motociclette originali con cui grandi campioni del calibro di Rossi e Marquez hanno corso. Per esempio, c’è la Moto2 di Marquez con cui vinse il campionato nel 2012, una Suter MMX. Sulla testa di Wedding pesa una taglia di ben 15 milioni di euro che comunque, sarebbero probabilmente di meno di quelli spesi per assicurarsi tutti questi trofei sportivi da brividi.