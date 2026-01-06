Coppa d’Africa, Costa d’Avorio e Algeria ai quarti: ecco i match in tabellone

Si chiude il quadro dei quarti di finale della Coppa d’Africa 2025, una grande esclusiva di Sportitalia che si sta svolgendo in Marocco. Vittorie per Costa d’Avorio e Algeria. Vediamo il tabellone completo del turno successivo, le date delle gare in programma e i giocatori di Serie A rimasti in gara

La Coppa d’Africa 2025 – grande esclusiva di SPORTITALIA – entra nel vivo con verdetti importanti dagli ottavi di finale. La Costa d’Avorio conferma il proprio status superando nettamente il Burkina Faso 3-0: Diallo apre le marcature e serve l’assist per il raddoppio di Diomandé, prima del sigillo finale di Touré, in una gara sempre controllata dagli Elefanti. Molto più equilibrata la sfida tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo, decisa solo ai supplementari dopo 120 minuti intensi e tattici. Quando i rigori sembravano inevitabili, Boulbina firma al 119’ il gol che vale la finale per l’Algeria contro la Nigeria.

Coppa d’Africa, il tabellone dei Quarti di Finale

Si chiude così il quadro dei Quarti di Finale della Coppa d’Africa. Con le vittorie per Costa d’Avorio e Algeria (rispettivamente contro Burkina Faso e Repubblica Democratica del Congo) ecco quali sono le sfide cui assisteremo nelle gare previste fra il 9 ed il 10 gennaio 2026:

Mali-Senegal

Camerun-Marocco

Egitto-Costa d’Avorio

Nigeria-Algeria.

𝑻𝒉𝒆 𝑳𝒂𝒔𝒕-𝑬𝒊𝒈𝒉𝒕 🌍8️⃣ 🇲🇱 Mali v 🇸🇳 Senegal

🇪🇬 Egypt v 🇨🇮 Côte d’Ivoire

🇩🇿 Algeria v 🇳🇬 Nigeria

🇨🇲 Cameroon v 🇲🇦 Morocco#AFCON2025 | @QuickMgt pic.twitter.com/kedC8TwYCT — Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) January 6, 2026

Coppa d’Africa, i giocatori di Serie A impegnati e chi rientra

Vediamo ora quali sono i giocatori della Serie A rimasti in gioco. Dei calciatori del nostro campionato fa rientro alla base

Ecco i giocatori della Serie A che resteranno in Marocco:

– Marocco: El Aynaoui (Roma) e Masina (Torino)

– Nigeria: Lookman (Atalanta), Dele-Bashiru (Lazio), Akinsanmiro (Pisa)

– Algeria: Belghali (Verona)

– Mali: Coulibaly L. (Lecce), Coulibaly W. (Sassuolo)

– Costa d’Avorio: Ndicka (Roma), Bayo (Udinese) e Kossounou (Atalanta)

– Camerun: Onana (Genoa)

Chi può rientrare:

– Senegal: Dia (Lazio)

Coppa d’Africa, Lumumba si supera: immobile per 120 minuti

Non solo 90 minuti. Il tifoso della Repubblica Democratica del Congo che rappresenta “Lumumba“, divenuto ormai celebre in tutto il mondo, è rimasto immobile per più di 120 minuti. Al 105′, però, ha abbassato il braccio e la sua Nazionale ha subito gol al 119′. Solo una casualità? Qui sotto le immagini di Sportitalia.