La Juventus torna a vincere dopo la gara pareggiata contro il Lecce: 3-0 al Sassuolo, in una gara mai in discussione. E tre punti che arrivano nel segno di Jonathan David, autore di una bella prestazione, con un gol ed un assist all’attivo. Al termine del match l’attaccante fa capire di essersi tolto un peso dopo il rigore sbagliato

La Juve vince nel segno di David: 3-0 al Sassuolo

Il Sassuolo parte con maggiore vivacità e prova a prendere l’iniziativa, senza però creare reali grattacapi a Di Gregorio. Col passare dei minuti la squadra di Torino prende le misure e alza il livello del gioco, soprattutto quando Yildiz comincia a inventare tra le linee. Il numero dieci juventino va vicino al gol in più occasioni nel primo tempo, ma Muric si fa trovare sempre pronto, risultando decisivo con diversi interventi. A rompere l’equilibrio è allora un episodio sfortunato per i padroni di casa: Muharemovic, protagonista di voci di mercato e con un passato legato alla Juve, devia nella propria porta un traversone di Kalulu, regalando il vantaggio agli ospiti. Prima dell’intervallo il Sassuolo incassa anche la perdita di Thorstvedt, costretto a uscire per un problema alla spalla.

Dopo la pausa la Juventus abbassa i ritmi, rinunciando a una pressione costante ma mantenendo il pieno controllo della gara. Il Sassuolo fatica a costruire occasioni e, quando prova ad alzarsi, viene puntualmente contenuto. La partita si decide definitivamente poco dopo l’ora di gioco: Miretti trova il raddoppio sfruttando un assist illuminante di David, che appena un minuto dopo si iscrive a sua volta al tabellino marcatori con la rete che vale lo 0-3. Da lì in avanti il match perde intensità, con entrambe le squadre che pensano soprattutto a gestire energie e cambi. Il triplice fischio certifica una vittoria larga e mai realmente in discussione per la Juventus, che torna a casa con tre punti pesanti dal campo del Sassuolo.

Juve, David: “Ecco la cosa più triste di quel rigore sbagliato”

Al termine del match David ha dichiarato a DAZN: “Sono felice per il gol, ma La cosa più importante è che abbiamo vinto. Ognuno mi supporta, ho apprezzato molto la vicinanza della squadra”.

Poi il centravanti canadese ha aggiunto: “Per me la cosa più triste del rigore è che abbiamo perso due punti. Ogni volta che tiro un rigore cerco di cambiare, però la cosa importante è sempre la vittoria”