Verstappen scippato, annuncio in F1: è ufficiale

Ricordate quando a Charles Leclerc hanno rubato l’orologio? Non sarà proprio uno scippo, eppure questo per i fan di Verstappen è un furto.

Che la Formula 1 sia uno sport particolarmente costoso non è una novità, eppure, rimane comunque difficile per una persona comune immaginare quanto lo sia. Non è strano che i piloti, per sperare anche solo di arrivare a correre un singolo gran premio con una scuderia non molto competitiva, si debbano affidare a sponsor molto abbienti che mandano avanti la loro carriera.

Arrivare a correre anche su base regolare però non significa smettere di pagare molto denaro, sia per le squadre che per i piloti da queste assunti. Per esempio, le tasse che i piloti pagano sui loro maxi stipendi sono elevate, al punto che molti scappano alla volta di paradisi fiscali come Montecarlo, le spese mediche non sempre sono del tutto coperte dai team e via dicendo.

Tra i costi più elevati da sostenere c’è sicuramente quello per l’ottenimento della super licenza, un documento che attesta la possibilità di correre nella massima serie sportiva dell’automobilismo ma che ha un costo superiore ai 10.000 €. E, in uno sport così meritocratico, non è una sorpresa che i grandi campioni come Max Verstappen o Lando Norris sborsino molto denaro in più.

Verstappen e Norris “derubati”, guarda quanto pagano

Stando al regolamento della FIA ogni punto ottenuto in stagione viene “tassato” in quella successiva, nel senso che per la super licenza 2.392 euro per punto guadagnato vengono sborsati dai piloti per continuare a correre nella stagione successiva. Di preciso, ciò si aggiunge al costo di 11.842 euro per la super licenza.

Paradossalmente quindi per spendere meno bisogna andare peggio in pista e i due piloti più forti del 2025 hanno una bella somma da sborsare, con i fan che potrebbero considerarlo uno “scippo”: a noi, piace pensare sia una sorta di tassa sulla bravura. Scherzi a parte, con due calcoli molto rapidi, si può vedere chi è nella top 3 dei più tassati in griglia.

Al primo posto c’è Lando Norris con ben 1,023,658 €, al secondo, appunto, Max Verstappen con ben 1,018,874 € ed al terzo Oscar Piastri che si avvicina al milione con 999,562 € da sborsare. A guardare il patrimonio netto di tutti e 3 non sembra una spesa insostenibile. Ma è comunque una cifra che nessun uomo sulla terra spenderebbe a cuor leggero. A parte forse un Elon Musk.