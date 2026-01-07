Il Napoli frena, l’Inter no: Chivu a +4. Furia Lazio contro gli arbitri

Si chiude il mercoledì di Serie A. Dopo la frenata interna del Napoli contro il Verona (2-2) l’Inter vince a Parma con i gol di Dimarco e Thuram. Chivu arriva allo scontro diretto del prossimo fine settimana a +4 dagli azzurri. Altre polemiche arbitrali: su tutte si infuria la Lazio a Firenze

Il Napoli frena in casa contro il Verona: solo 2-2 in rimonta contro i gialloblu. In serata l’Inter risponde con una vittoria sicura, ben più di quanto non dica il risultato: 0-2 a Parma e +4 in classifica. Il tutto a 4 giorni dallo scontro diretto fra le due squadre che si sono contese l’ultimo tricolore. Intanto impazzano le polemiche arbitrali. In Lazio-Fiorentina manca un rigore ai biancocelesti. Nella sfida dell’Inter il VAR evita un erroraccio sul gol del vantaggio nerazzurro.

Il Napoli frena, l’Inter no: Chivu a +4, ora lo scontro diretto

Il Napoli non va oltre il 2-2 al Maradona contro il Verona. I gialloblu vanno clamorosamente in doppio vantaggio nel primo tempo con il bel gol di tacco di Frese e per un rigore concesso alla squadra di Zanetti, realizzato da Orban. Nella ripresa prima un autogol di Valentini e poi un gol di Hojlund danno a Conte almeno un punto. Annullato un altro gol di Hojlund nel mezzo per un tocco di mano.

L’Inter vince a Parma con sicurezza. Dimarco la sblocca nel primo tempo, Thuram la chiude in pieno recupero. La gara dei nerazzurri è autorevole più di quanto non dica il risultato finale. Unico brivido: un incrocio colpito da Ondrejka, per il resto la squadra di Cuesta non tira mai. Traversa anche per Bisseck. Inter dunque a +4 dagli azzurri a 4 giorni dallo scontro diretto.

Arbitri, altre polemiche: furia Lazio

Negli altri campi la Fiorentina ferma la Lazio sul 2-2 all’Olimpico (gol di Cataldi, Gosens, Gudmundsson e in pieno recupero di Pedro). L’Udinese supera 1-2 il Torino in trasferta (gol di Zaniolo ed Ekkelenkamp per i friulani, rete di Casadei per i granata). Nel pomeriggio vittoria per 2-0 dell’Atalanta a Bologna (doppietta di Krstovic).

Nel corso della sfida fra Lazio e Fiorentina allo stadio Olimpico, c’è spazio per un episodio dubbio nel primo tempo. Al minuto numero 20 infatti in area viola c’è una trattenuta che sembra abbastanza evidente da parte del difensore della squadra di Vanoli, Pongracic, ai danni del centrale della Lazio, Gila. Il difensore biancoceleste non riesce a calciare e cade a terra. L’arbitro Sozza non assegna però il rigore e il VAR a seguito del check effettuato, lascia riprendere il gioco con un nulla di fatto. Anche in Parma-Inter c’erano state delle sviste. Il gol di Dimarco era stato inizialmente annullato erroneamente, poi una ripartenza del Parma è stata fermata per un fuorigioco inesistente.